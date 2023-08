Ator está sendo confundido com Sylvio Meanda, que interpretou Eugênio

Quem assiste a reprise da trama de Manoel Carlos no Vale a Pena Ver de Novo pode se confundir e acreditar que Bernardo Berro está em Mulheres Apaixonadas. O ator é bastante parecido com Sylvio Meanda, que interpretou Eugênio na novela de 2003 mas sumiu das telinhas nos últimos anos.

Bernardo Berro esteve na novela Mulheres Apaixonadas?

O ator Bernardo Berro não está na novela Mulheres Apaixonadas, e quem está na trama de Manoel Carlos como Eugênio é Sylvio Meanda. Por conta das características físicas dos dois atores, parte do público os confunde.

Bernardo interpreta Donato em Amor Perfeito, seu primeiro grande papel de destaque na televisão. O ator e dublador é mais conhecido pelo teatro - entre seus trabalhos de destaque no palco, está a peça musical "A Família Addams", na qual ele interpretou o Tio Fester, além de títulos como "Annie", "Escola do Rock" e "Peter Pan".

Em 2023, o artista passou a fazer parte do elenco da novela das seis da Globo. Seu personagem, o padre Donato, é um dos membros da Irmandade dos Clérigos de São Jacinto e um dos religiosos que cuidaram de Marcelino (Levi Asaf) desde criança. É bonachão, dedicado, sensível, ao mesmo tempo que muito moralista e envergonhado e sempre acaba atormentado pelas curiosidades do garoto em relação a vida.

Como está o Eugênio de Mulheres Apaixonadas hoje?

O ator Sylvio Meanda, que interpretou Eugênio na trama de Manoel Carlos, está longe das telinhas há anos. Seu último trabalho foi em 2014, quando esteve no filme "Os Homens São de Marte... E é para lá que eu vou!".

Atualmente, o artista mantém uma conta privada no Instagram apenas para família e amigos. Meanda também não deu entrevistas nos últimos anos.

A estreia do ator na televisão aconteceu justamente em Mulheres Apaixonadas. Eugênio é um amigo fiel de Estela (Lavínia Vlasak) e funcionário do hotel no Leblon.

Apesar de ter conquistado o público na trama das nove, o ator encontrou dificuldades para emplacar outros papéis na televisão. Meanda só retornou para a televisão oito anos depois, em 2011, quando fez parte da versão brasileira de "Rebelde" produzida e exibida pela Record. O ator interpretou Pingo, funcionário da cantina do colégio que não perdia a oportunidade de fofocar com os alunos mas tinha um bom coração e era adorado por todos.

Depois do fim da trama da Record, ele não emplacou nenhum outro papel na televisão. As últimas fotos publicadas pelo ator em sua página no Facebook foram em 2015 - desde então, não há mais notícias sobre ele.

