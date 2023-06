Sylvio Meanda: como está o ator de Eugênio de Mulheres Apaixonadas

Intérprete de Eugênio em Mulheres Apaixonadas (2003), e também de um famoso personagem da novela Rebelde (2011 - 2012), da Record TV, o ator Sylvio Meanda desperta a curiosidade do público sempre que seus marcantes papéis são relembrados. Com a nova reprise do folhetim de Manoel Carlos, o artista mais uma vez ganha o carinho dos telespectadores, que se perguntam como ele está hoje em dia.

Por onde anda o ator Sylvio Meanda

Hoje aos 46 anos de idade, Sylvio Meanda não atua mais em filmes, séries ou novelas e vive bem longe dos holofotes. Apesar do "sumiço", é possível encontrá-lo no Instagram, mas o ex-ator não permite o acesso de qualquer um em seu perfil e mantém uma conta fechada na rede social para apenas 1200 seguidores. Ele também tem uma conta em seu nome no Facebook, que diferente do Instagram é aberto. No entanto, por lá ele não atualiza a rede social desde 2016.

Sylvio Meanda desapareceu das telas em 2014. Na época, ele atuou no filme Os Homens São de Marte... E é para lá que eu vou!, em que interpretou um diretor de teatro. Depois deste trabalho, não foi mais visto na televisão ou cinema.

Nas novelas, ele chamou atenção por dois papéis que o marcaram. O primeiro deles foi o secretário de Estela, Eugênio, de Mulheres Apaixonadas. Depois de vários anos afastado, ele retornou aos folhetins, desta vez na Record TV.

Entre 2011 e 2012 ele viveu um de seus personagens mais famosos, o Pingo da versão brasileira de Rebelde. Pingo trabalhava na cantiga do colégio Elite Way e era um fofoqueiro de mão cheia, mas de bom coração. Ele tentava não causar problemas aos outros e nunca fazia comentários maldosos. Pingo fez sucesso entre os fãs da atração e até ganhou alguns fãs clubes e páginas de fãs nas redes sociais.

Hoje em dia, Sylvyo não aparece na mídia e com o perfil fechado do Instagram ele não entrega novas fotos ao público. Os últimos registros do ator são de 2015, da página do Facebook, além de sua foto de perfil do Instagram, que foi aberto em junho de 2019, mas que não é possível especificar quando foi tirada.

Veja - Como está Pitty Webo hoje, a Marcinha de Mulheres Apaixonadas

Confusão: público confundiu ator de Amor Perfeito com Sylvio Meanda

Em 2023, uma confusão ocorreu na web e alguns usuários das redes sociais pensaram que o ator que viveu Eugênio em Mulheres Apaixonadas estaria de volta às telinhas. O equívoco ocorreu quando as primeiras chamadas da novela Amor Perfeito foram divulgadas e o público pôde conferir cenas do personagem de Donato, um padre que vive na irmandade de São Jacinto na trama das 18h.

"Não acredito que o Eugênio de Mulheres Apaixonadas tá no elenco de Amor Perfeito", chegou a ser comentado nas redes. No entanto, com a estreia do folhetim e informações de elenco, foi possível perceber que o personagem é interpretado pelo dublador e ator de 35 anos Bernardo Berro e não Sylvio Meanda.

Quem era Eugênio em Mulheres Apaixonadas?

Eugênio era secretário e também fiel escudeiro de Estela (Lavínia Vlasak) na novela Mulheres Apaixonadas. Ele era não apenas funcionário da ricaça, mas servia também amigo, conselheiro, fofoqueiro particular e para o que mais ela precisasse.

Ao longo da trama, ele viveu alguns conflitos com Dóris (Regiane Alves), que é contratada por Estela e acaba causando na vida da patroa até que é demitida, para a alegria de Eugênio, mas depois recontratada.

O laço de Eugênio e Estela cresce ao decorrer da história de Manoel Carlos e na reta final de Mulheres Apaixonadas o secretário assiste ao desenrolar cada vez mais intenso do romance da personagem de Lavínia Vlasak com o Padre Pedro (Nicola Siri), que ela ama muito.

Entre as últimas cenas do secretário no folhetim, ele aparece ajudando a patroa em um importante leilão. Além disso, em uma conversa franca com Estela, ele duvida que a riquinha possa largar todos os seus luxos para viver uma vida simples ao lado do Padre Pedro. No entanto, para a surpresa de Eugênio, no desfecho da trama sua chefe e amiga se desfaz da vida de riquezas de fato, doa suas joias, sai do hotel em que mora e vai viver em um sítio com Pedro, que abandonada a batina.

Leia também - Idade das atrizes em Mulheres Apaixonadas e como estão hoje em dia