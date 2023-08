Besouro Azul vai passar no streaming ou só no cinema?

Besouro Azul chega aos cinemas dia 17 de agosto, quinta-feira, e marca a estreia de Bruna Marquezine em Hollywood. Estrelado pelo ator americano Xolo Maridueña, o longa-metragem acompanha o nascimento do super-herói que leva o nome da história. Curioso para saber se o filme vai passar no streaming? O DCI te conta.

Onde posso assistir o filme Besouro Azul?

O filme Besouro Azul será lançado primeiramente nos cinemas. Ainda não há previsão para o longa chegar ao streaming, o que deve acontecer alguns meses após o lançamento nas telonas. Por ser um filme da DC, o projeto deve entrar para o catálogo da HBO Max que concentra todos os projetos da produtora.

A data de lançamento nos streamings deve ser divulgada um pouco depois do filme deixar os cinemas. Se o longa for um sucesso, é possível que ele passe mais tempo nas telonas e demore mais para ser disponibilizado no catálogo - como está acontecendo com "Barbie" e "Oppenheimer".

É necessário ter uma assinatura paga para ter acesso ao catálogo da HBO Max. O valor mensal é de R$ 34,90, mas também é possível optar pelo plano anual por R$ 239,90, parcelado em 12 vezes de R$ 19,90.

Quem não quiser esperar pelo lançamento do filme no streaming pode assistir Besouro Azul nos cinemas de todo o país. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site da Ingresso.com ou diretamente na rede de sua preferência.

O novo filme de super-herói está sendo bastante aguardando principalmente pelos brasileiros, já que Bruna Marquezine é a protagonista feminina da história. A atriz brasileira interpreta Jenny Kord, filha de Ted Kord, uma das pessoas que usou a armadura do herói nos quadrinhos da DC.

Jenny é herdeira de uma empresa gigante no ramo tecnológico e é ela quem entrega o o escaravelho Khaji-Da para Jaime Reyes, personagem de Maridueña, durante uma visita às Indústrias Kord. A personagem também é o par romântico do protagonista.

O filme é baseado nos quadrinhos da DCI, que conta a história do jovem mexicano Jaime Reyes, que, recém-formado, volta para casa cheio de aspirações para o futuro. É quando ele faz uma visita à empresa que pertencia ao pai de Jenny, mas seu destino se cruza com uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, conhecida como Escaravelho.

O besouro alienígena escolhe Jayme para ser seu hospedeiro, o que dá ao jovem superpoderes e uma armadura. No entanto, a ambiciosa empresária Victoria Kord (Susan Sarandon) está de olho no item e junta forças com o vilão Carapax (Raoul Max Trujillo) para recuperá-lo.

Veja o trailer de Besouro Azul:

O que diz a crítica?

Besouro Azul estreou com 82% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, site especializado em cinema. Até agora, a porcentagem é baseada em 77 resenhas dos mais importantes críticos de cinema.

Clarisse Loughrey, do portal Independent (UK), aprovou o filme. "Blue Beetle é amplo e cativante para crianças em seu humor. Também é preciso em suas homenagens à cultura mexicana", escreveu.

Já a renomada revista Variety também elogiou o longa-metragem. "É uma história de origem de super-herói que funciona ao misturar efeitos visuais ao estilo anos 80 e apostas baixas[...] Uma aventura que se leva menos a sério do que a maioria dos filmes inspirados em quadrinho", publicou.

O The Wrap, outro site importante sobre cinema, também aclamou o filme. "Besouro Azul encontra a cura para a fatiga dos filmes de super-heróis com uma charmosa história familiar. É refrescante voltar ao básico e contar uma história familiar de uma forma nova e animadora", escreveu.

