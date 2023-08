Besouro Azul vai ficar até quando no cinema?

Com Bruna Marquezine, veja até quando você conseguirá assistir Besouro Azul no cinema - Foto: Reprodução/Divulgação/Warner

Com Bruna Marquezine no elenco, Besouro Azul estreou nos cinemas do Brasil e traz o ator Xolo Maridueña em seu primeiro filme solo de um herói latino da DC. Após o período nas telonas, a produção vai para o digital. Veja até quando o longa-metragem será exibido nos cinemas!

Até quando dá para ver Besouro Azul no cinema?

A permanência de Besouro Azul nos cinemas vai depender da procura do público e também da disponibilidade de salas para a exibição. Quanto mais lançamentos ocorrem ao longo de um mês, mais popular um filme deve ser para conseguir se manter em cartaz e não ser substituído. O mínimo que um longa metragem fica disponível nas telonas é de duas semanas, já que este é o acordo padrão entre uma distribuidora e uma rede de cinema, segundo o site espanhol El Output. Depois dos primeiros 15 dias de cartaz, a demanda da produção faz toda a diferença.

No caso de Besouro Azul, o filme deve ficar pelo menos um mês nos cinemas, já que é uma das estreias mais aguardadas do mês de agosto, mas como os primeiros resultados de bilheteria ainda não foram revelados, não se sabe se ele se manterá mais tempo do que isso. No entanto, participação da brasileira Bruna Marquezine pode ser um impulso para a bilheteria do longa por aqui e quem sabe surpreender nos resultados.

Para se ter uma ideia, um dos filmes mais aguardados do ano, Barbie, não chegará a bater dois meses nos cinemas, pois vai entrar nas plataformas digitais para aluguel a partir do dia 5 de setembro, o que dará ao longa-metragem cerca de um mês e meio nas telonas. Se uma produção como esta que bateu mais de 1 bilhão de bilheteria mundial e movimentou o público em massa aos cinemas não chegou a ficar dois meses em cartaz, o mesmo deve acontecer com Besouro Azul.

A principal concorrência do longa-metragem da DC nessa primeira semana será contra o filme de terror Fale Comigo, que fez muito sucesso em exibições de festivais ao redor do mundo e está entre os mais aguardados das estreias de agosto. Nas próximas semanas, Besouro Azul terá que dividir as salas de cinemas com lançamentos como A Chamada, com o astro Liam Neeson, e As Tartarugas Ninjas: Caos Mutante.

Besouro Azul vai para qual streaming após sair do cinema?

Após seu período nas telonas, Besouro Azul vai para o catálogo da HBO Max. Até 2021, o longa-metragem seria um original da plataforma streaming e nem chegaria aos cinemas, mas a DC mudou de ideia e resolveu levar a produção para as telas antes da estreia no digital, que deverá ocorrer nos próximos meses. A plataforma tem assinaturas que variam entre R$ 34,90 e R$ 239,90.

A história de Besouro Azul segue os passos do jovem Jaime Reyes (Xolo Maridueña), de origem mexicana, que está com dificuldades de lidar com a vida após se formar na faculdade e é escolhido como hospedeiro de um artefato alienígena, que acaba lhe dando poderes. Nesta aventura, ele esbarra com Jenny (Bruna Marquezine), herdeira de uma empresa gigante no ramo tecnológico que vai auxiliá-lo com o escaravelho e se tornar seu par romântico na trama.

O filme tem sido bem recebido pela crítica até o momento e está com 83% de aprovação no agregador de resenhas Rotten Tomatoes, que atualmente soma mais de 80 reviews. No conceituado Metacritic, o filme está com 60, baseado em mais de 30 resenhas de veículos como Variety, San Francisco Chronicle, Hollywood Reporter, entre outros.

Assista ao trailer de Besouro Azul:

