Oppenheimer vai para qual streaming?

O filme "Oppenheimer" deve ser disponibilizado no streaming após o fim da exibição nos cinemas, como costuma acontecer com os lançamentos do ano. O longa-metragem dirigido por Christopher Nolan ainda deve demorar para chegar nas plataformas devido ao grande sucesso nas telonas.

Veja: Oppenheimer fica em cartaz até quando no cinema?

Quando Oppenheimer vai chegar no streaming?

A estreia de Oppenheimer no streaming deve demorar mais que os demais lançamentos da Universal Pictures. O longa-metragem está levando milhões de pessoas aos cinemas em todo o mundo, o que fará com que ele fique mais tempo sendo exibido exclusivamente nas telonas. A expectativa é de que Oppenheimer entre no streaming ainda em 2023.

A Universal tem sua própria plataforma, a Peacock, lançada em abril de 2020. De acordo com informações da revista americana Elle, a distribuidora tem uma contrato com o streaming para lançar todos os seus filmes no catálogo após 45 dias da estreia nos cinemas, mas esse prazo deve ser diferente para o filme de Nolan.

Vale lembrar que a Peacock ainda não está disponível no Brasil. Sendo assim, Oppenheimer deve ser lançado em algum outro catálogo de streaming no País - as produções da Universal Pictures estão espalhadas em diversas plataformas como Prime Video, Globoplay e Netflix.

Oppenheimer é um filme histórico baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer, "Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer", escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin.

A história é ambientada na Segunda Guerra Mundial e acompanha a trajetória do físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan, que tinha o objetivo de construir as primeiras bombas atômicas.

O filme mostra o desenvolvimento da arma nuclear que destruiu as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945, e ficou marcada na história das guerras da humanidade.

BILHETERIA DE OPPENHEIMER X BARBIE

Até o segundo final de semana de exibição, Oppenheimer havia arrecadado US$ 174 milhões nos Estados Unidos e Canadá e US$ 400 milhões em todo o mundo. Com orçamento de R$ 100 milhões para a produção, a obra já é considerada um dos grandes sucessos de 2023.

No entanto, o longa-metragem segue atrás de "Barbie", lançado no mesmo final de semana de julho. A história da icônica boneca atingiu a marca de US$ 351 milhões nos Estados Unidos e Canadá e US$ 775 milhões globalmente. A estimativa é que a obra alcance o número de U$ 1 bilhão até o final da temporada nos cinemas.

Veja: Onde assistir Titanic, filme ganhador de 11 Oscars

Para qual streaming vai Barbie?

Outro lançamento muito esperado nas plataformas de streaming é Barbie. Ao contrário de Oppenheimer, o longa protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling deve ser disponibilizado na HBO Max, streaming que recebe os lançamentos dos estúdios Warner Bros.

O tempo entre o lançamento no streaming costuma ser de dois meses após a disponibilização nos cinemas. Entretanto, assim como a obra de Christopher Nolan, o intervalo desta vez deve ser maior devido a grande mobilização de pessoas que seguem indo assistir ao filme nas telonas.

Os números de bilheteria de Barbie mostraram estabilidade no segundo final de semana após a estreia, ao contrário do que costuma acontecer com a maioria dos filmes.

Juntos, "Barbieheimer" conquistaram o quarto maior final de semana da história do cinema. Os longas-metragens ficam atrás somente das estreias de "Vingadores: Ultimato" (2019) , "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) e "Star Wars: O Despertar da Força" (2015).

Barbie retrata a vida das bonecas que vivem na Barbieland ao lado dos Kens, até que a loira vivida por Robbie começa a apresentar defeitos. Ao lado do Ken de Ryan Gosling, a boneca parte para uma aventura no mundo real para tentar descobrir o que está acontecendo com ela e se assusta ao perceber que a vida não é tão generosa com as mulheres como ela imaginava.