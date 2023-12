Bíblia x novela: como foi a morte de Jezabel?

Protagonista da atual novela das 21h da Record, a personagem de Lidi Lisboa é uma das vilãs mais marcantes da Bíblia e contou um final trágico. Como foi a morte de Jezabel? Mulher ganhou desfecho horripilante.

Como morreu Jezabel?

Jezabel morreu na Bíblia pouco depois do falecimento de seu marido, o rei Acabe, que foi ferido em uma batalha na cidade de Ramote-Gileade. Durante este período, Deus ungiu o capitão Jeú e ordenou que ele tomasse o poder do reino e com isso ele partiu até o palácio em que vivia a rainha pagã.

Quando Jeú chegou até Jezabel, a megera não se rendeu, mas ela teve seus servos se virando contra ela, e com isso foi jogada por uma janela do palácio por três eunucos que decidiram mostram apoio ao capitão. Após a queda, Jezabel ainda foi atropelada pela carruagem de Jeú e não sobreviveu.

O corpo da rainha ficou exposto por algum tempo e só depois de comer e beber no palácio é que Jeú decidiu que era hora de Jezabel ser sepultada. No entanto, quando seus homens foram até o corpo da rainha, ela já havia sido devorada por cães. Só o que sobrou dela foram os ossos, além de seus pés e as palmas das mãos, segundo descrevem as escrituras.

Na novela da Record, atualmente em reprise, a morte de Jezabel, no último capítulo, foi bem fiel a Bíblia e poucos detalhes mudaram para se encaixar no folhetim. O que aparece de diferente na cena do assassinato de Jezabel é que ela é jogada pelos eunucos do alto do palácio e não de uma janela.

Além disso, na cena da produção, logo depois de ser arremessada pelos servos, ela já é comida por cães, na frente de todos. Na história do folhetim, ela não é atropelada pela carruagem de Jeú e nem tem seu corpo largado no pátio do palácio antes de ser encontrada pelos cães.

Após a morte da vilã, as últimas cenas da novela mostram que Jeú assumiu o trono de Israel e exterminou a descendência de Acabe, dando fim também a idolatria de outros deuses no meio do povo israelita, prática que começou a chegada de Jezabel ao reino.

Até quando fica no ar a novela Jezabel?

Se a Record não encurtar a reprise da novela bíblica, Jezabel vai terminar entre o final de fevereiro e começo de março de 2024, de acordo com a quantidade de capítulos que a produção ainda tem para exibir. Cerca de 20 episódios foram ao ar e mais 60 ainda estão por vir.

É esperado que após a reprise de Jezabel, Reis volte com sua décima e última temporada, mas a Record ainda não confirma quando estreia o folhetim, o que se sabe é que será no primeiro semestre do próximo ano.

Outra obra inédita que fará parte da grade do canal no ano que vem será Rainha da Pérsia, que seguirá os passos de Ester, uma das mulheres mais famosas da Bíblia e que salvou a vida de muitos hebreus ao ser casar com o rei Assuero da Pérsia. A Record já abordou a história antes, na minissérie A História de Ester, de 2010, que era estrelada pela atriz Gabriela Durlo. As gravações da obra de 2024 ainda não começaram e não foi divulgado por enquanto quem interpretará a protagonista nesta nova versão.

Segundo apuração de Flavio Ricco, colunista do R7, o roteiro ficará com a autora Christiane Cardoso, também responsável por Reis, e será um dos principais investimentos do canal de Edir Macedo para o próximo ano.

