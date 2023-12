Reprise de Pecado Mortal estreia em janeiro na Record

A partir de janeiro de 2024, a Record pretende colocar a novela Pecado Mortal no ar, originalmente exibida entre setembro de 2013 e maio de 2014 e nunca reprisada no canal antes. O folhetim retratou o cenário de criminalidade do Rio de Janeiro, mostrando a rivalidade entre bicheiros e traficantes com uma história cheia de segredos e mortes.

Pecado Mortal vai passar na Record em 2024?

A novela Pecado Mortal tem previsão de estrear na Record TV no dia 2 de janeiro de 2024, uma terça-feira, segundo apuração de Daniel Castro e Marcia Pereira no Notícias da TV. O Jornal DCI entrou em contato com o canal para confirmar a estreia do folhetim, mas ainda não obteve resposta da assessoria.

Segundo o portal, o motivo que levou a emissora a escalar a atração foi tentar brigar pela audiência durante a exibição de um dos produtos mais bem sucedidos da emissora do plim plim, o Big Brother Brasil, que estreia no dia 8 de janeiro. A atitude seria o troco por conta do canal carioca ter escalado Todas as Flores para competir com a exibição de A Fazenda neste segundo semestre de 2023.

Se a estreia for confirmada pela emissora de Edir Macedo, a grade noturna do canal ficará com Jezabel às 21h00, a série canadense Quando Chama o Coração às 21h45 e logo em seguida Pecado Mortal, às 22h45. Em algum momento do primeiro semestre também retornará para a programação a bíblica Reis, com sua décima e última temporada.

Pecado Mortal nunca foi reprisada pela Record, então esta será a primeira oportunidade que muita gente terá de assistir a produção no canal. Em sua exibição original, o folhetim conquistou 11 pontos na estreia, mas acabou não se mantendo e fechou com 5,6 pontos de média, segundo dados divulgados pela Folha de São Paulo na época.

Do autor Carlos Lombardi, a trama da novela Pecado Mortal se dividiu em duas fases e mostrava a disputa de poder entre bicheiros e traficantes no Rio de Janeiro. A história começava em 1941, quando Stella (Marcela Barrozo/Betty Lago) tinha seu bebê tomado pela ambiciosa Donana (Maytê Piragibe/Jussara Freire) e depois partia para a década de 70, em que ela aparecia atrás do filho, Carlão (Fernando Pavão), protagonista desta segunda parte do folhetim.

Onde dá para assistir Pecado Mortal hoje?

Os 176 capítulos de Pecado Mortal estão disponíveis na íntegra no catálogo do Playplus e podem ser acessados agora mesmo pelos clientes do serviço, que custa R$ 15,90 ao mês. A trama não pode ser conferida por quem só tem uma conta gratuita no site, então quem ainda não assina a plataforma, precisa começar a pagar se quiser assistir a produção.

Para ter sua conta por lá, é só acessar o Playplus, clicar na opção "faça um teste grátis" ou "eu já tenho conta", e então apertar "cadastre-se" e em seguida em "Plano Playplus". Serão pedidos alguns dados pessoais, como nome, celular, CPF, e-mail, entre outros.

Depois, será aberta uma página de pagamento, é possível usar cartão de crédito ou débito ou até mesmo pix. Assim que a conta estiver confirmada é só acessar o catálogo e pesquisar por Pecado Mortal na barra de busca ou na aba de novelas da plataforma.

Quem já tem uma conta gratuita para ver os conteúdos que não exigem pagamento, para dar um upgrate é só clicar em um dos capítulos da novela ou qualquer atração paga da plataforma streaming, assim aparecerá uma mensagem na tela pedindo que escolha o plano pago do serviço para seguir em frente, vá para a página de pagamento, informe os dados necessários e pronto!

