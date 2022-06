Brooke Shields de A Lagoa Azul hoje: como está a atriz após 42 anos

Um clássico da Sessão da Tarde, neste mês de junho, A Lagoa Azul completa 42 anos de seu lançamento nos Estados Unidos. No Brasil, o longa demorou um pouco para chegar e desembarcou por aqui em janeiro de 1981. O filme foi estrelado por Brooke Shields e Christopher Atkins, e chegou a ser indicado a um Oscar, o de melhor fotografia. Para matar a saudade, veja como está Brooke Shields de Lagoa Azul hoje.

Como está Brooke Shields de A Lagoa Azul hoje?

Brooke Shields está com 57 anos de idade e continua trabalhando no cinema e televisão dos Estados Unidos. Quando interpretou a personagem Emmeline em A Lagoa Azul, ela tinha 15 anos de idade, e mesmo sendo menor de idade, apareceu em cenas de nudez na trama.

A famosa se tornou símbolo sexual, virou garota propaganda de marcas famosas e alcançou o status de uma das atrizes mais cobiçadas do momento. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, em 2021, a atriz comentou: “minha aparência pagava as contas”.

Brooke Shields revelou que os trabalhos que exigiam sua sexualização pagavam mais e que resolveu fazer uma pausa na carreira quando conquistou o necessário no campo financeiro. Após se graduar em línguas pela Universidade de Princeton, ela retornou aos sets de gravação.

Hoje, Brooke Shields de A Lagoa Azul continua com a agenda cheia. Ela está com a produção Out of Order! ainda em pós produção e sem data de lançamento até o momento e apenas em 2021, apareceu em 5 projetos diferentes.

No ano passado, Shields esteve na animação All Underdogs Go to Heaven, a série animada Momma Named Me Sheriff, no qual trabalha desde 2019, no filme natalino da Netflix Um Castelo para o Natal, e apareceu em duas séries de podcasts, Hit Job e DC Batman: The Audio Adventures.

Antes disso, Brooke Shields participou de produções famosas, como 9-1-1 (2020), Jane the Virgin (em 2018 e 2019), Uma Família Perdida no Meio do Nada (2010 – 2018) e Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais (2017 – 2018).

Hoje, Brooke Shields de A Lagoa Azul é casada com o roteirista e produtor Chris Henchy, com quem tem dois filhos, Rowan Francis Henchy e Grier Hammond Henchy.

Onde assistir A Lagoa Azul?

A Lagoa Azul com Brooke Shields hoje não faz parte do catálogo de nenhum streaming disponível no Brasil. No entanto, é possível assistir o filme se você estiver disposto a alugar ou comprar o longa digitalmente.

No Youtube Filmes, você pode alugar o filme pelo valor de R$ 5,90. Já no Google Play Filmes, você pode alugar pela mesma quantia, ou comprar por R$ 19,90.

Caso tenha acesso ao Itunes, poderá assistir pelo valor de R$ 9,90. É importante destacar que todas as opções são apenas para a versão legendada da produção. O filme tem 104 minutos no total.

Outros filmes de A Lagoa Azul

Após o sucesso de A Lagoa Azul com Brooke Shields, outros filmes foram produzidos com a mesma temática, porém, com atores diferentes. Em 1991, foi lançado De Volta à Lagoa Azul, estrelado por Milla Jovovich e Brian Krause. Este longa está disponível no catálogo da Netflix.

Anos depois, em 2012, foi lançado Lagoa Azul: O Despertar, desta vez com os atores Indiana Evans e Brenton Thwaites. Esta produção está disponível na Netflix e também pode ser encontrada no Star+.

Assista o trailer de A Lagoa Azul com Brooke Shields e relembre:

E como está o ator Christopher Atkins?

Christopher Atkins foi o par de Brooke Shields em A Lagoa Azul, hoje o ator tem 61 anos de idade. Um pouco mais velho que sua parceira de cena, o famoso tinha mais de 18 anos quando viveu o personagem Richard no longa metragem.

Atualmente, o ator é pai de Brittney Bomann e Grant Bomann, frutos do relacionamento de Christopher com Lyn Barron, com quem ficou casado até 2007.

Nos últimos anos, o ator esteve nos filmes Attraction to Paris (2021), Lake of Fire 2014 (2020), One Remains (2019), The City of Gold (2018), Gathering of Heroes: Legend of the Seven Swords (2018) e The Unlikely’s (2016). Ele está com dois longas prontos para estrear, mais dois em pré-produção e tem filmado Out for Vengeance.

Leia também

Melhores filmes Netflix 2022: 23 da lista New York Times para ver no Brasil