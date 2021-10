Bruna da novela Império desmascara Maurílio e Silviano

Bruna (Kiria Malheiros) continuará atrapalhando os planos de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) na novela Império. A garota, que é extremamente sagaz, vai contar para Marta (Lilia Cabral) que viu um encontro suspeito entre o biólogo e Silviano (Othon Bastos). Porém, ela será flagrada durante a ligação por Danielle (Maria Ribeiro), que ficará furiosa com a menina.

Bruna da novela Império ajuda Maria Marta

Nos próximos capítulos da trama, Bruna vai assistir de longe de um encontro entre Silviano e Maurílio no saguão do hotel onde está morando com sua mãe.

A filha de Danielle vai achar a conversa entre os dois muito suspeita e decidirá ligar para Marta para contar tudo o que viu. “Oi, Marta! Acabou de acontecer uma coisa muito estranha lá embaixo. Eu vi o Maurílio e o Silviano conversando. Era o Silviano, sim! Não ouvi nada do que eles estavam falando”, dirá a garota.

Bem no meio da ligação, ela será surpreendida com a chegada de Danielle, que ouvirá a filha contando para sua ex-sogra o que viu. Ela alegará que não fez nada, mas a ex-mulher de José Pedro (Caio Blat) não acreditará. “Deixa de ser mentirosa. Me conta essa história direitinho”.

Marta ficará preocupada com a garota. “Eu estava conversando com ela no celular, aí ficou mudo. Liguei de novo, está desligado. Alguém deu um flagra nessa menina, estou com medo que seja o Maurílio. Ela disse que viu o Maurílio e o Silviano conversando”, dirá a imperatriz para José Alfredo (Alexandre Nero).

Danielle e Maurílio vão pressionar Bruna para que ela conte o que aconteceu. “Garota, abre logo o jogo! Ou mando sua mãe sair daqui te arrastando pelos cabelos para te levar hoje mesmo a um colégio interno. Não me faz eu perder o pouco de paciência que ainda me resta”, gritará o vilão.

Império vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília, na Globo.