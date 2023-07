Cadê o Manoel? Patrícia Poeta volta ao Encontro após férias

Essa segunda-feira, 17 de julho, marca o retorno de Patrícia Poeta, 46 anos, ao comando do Encontro nas manhãs da TV Globo. Afastada durante algumas semanas para seu período de férias, ela agora retorna ao palco sozinha e não conta mais com a parceria de Manoel Soares. E como ficam Tati Machado e Valéria Almeida agora? Entenda as mudanças.

Quem faz Encontro com Patrícia Poeta?

A jornalista Patrícia Poeta retoma seu lugar como apresentadora do Encontro, exibido de segunda a sexta-feira a partir das 09h30, mas sozinha. Manoel Soares, que esteve ao lado dela desde a mudança do programa das mãos de Fátima para Patrícia, foi desligado do grupo Globo e não retorna mais ao palco da atração matinal. Além de deixar o Encontro, o jornalista também saiu da GNT, em que apresentava o Papo de Segunda.

Além da mudança de apresentadores, a partir de agora o Encontro também terá novidades. O mesmo comunicado da Globo divulgado para a imprensa sobre o anúncio das férias da famosa revelou que o retorno de Patrícia Poeta trará novidades ao formato da atração. Não foram divulgados os detalhes dessas mudanças, mas elas estão previstas para aparecerem no programa já nesta semana do retorno da jornalista.

Para quem se pergunta o que acontecerá com Tati Machado e Valéria Almeida, a boa notícia é o que o público continuará vendo as duas de vez em quando. A dupla de jornalista já fazia parte do elenco de funcionários do Encontro, o que não mudou. Tati é conhecida por participar de quadros de entretimento, fala sobre realities, novelas, entre outras atrações da casa. Valéria já assumiu a apresentação do quadro de saúde e comanda algumas matérias para o programa.

Com o retorno das férias, Patrícia Poeta tem a missão de reconquistar o público, que rasgou elogios para a parceria e carisma de Tati e Valéria nas últimas semanas e agora precisa se acostumar novamente com a presença da famosa. A jornalista recebeu diversas críticas durante seu primeiro ano no comando do Encontro, principalmente por conta do climão entre Patrícia e Manoel em alguns programas e boatos de problemas entre eles nos bastidores. Agora solo, Patrícia deve ficar mais solta no comando do programa matinal.

Nos stories desta segunda-feira, a apresentadora comemorou no Instagram: "bom dia, bom dia. De volta ao trabalho! De volta ao batente. Olha ali a galerinha que acorda cedo. Saudade de vocês, estamos voltando. Até já galera".

Leia também - Quem é o único filho de Patrícia Poeta?