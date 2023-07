Cadê a Patrícia Poeta? Saiba motivo da ausência da apresentadora

O "Encontro" está sob o comando de Tati Machado e Valéria Almeida desde a última segunda-feira, 3, após a demissão de Manoel Soares. Patrícia Poeta segue apresentando a atração, mas por enquanto está "off" do matinal. Entenda o motivo da ausência.

Quando Patrícia Poeta volta?

Patrícia Poeta está de férias e retorna ao comando do Encontro no dia 17 de julho, segunda-feira. Na sexta, a emissora informou que a jornalista ficaria alguns dias off do programa. A Globo também divulgou na mesma nota que Manoel Soares foi desligado da empresa.

"Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades", diz o comunicado.

Nesta quarta-feira, 5, a apresentadora publicou uma foto em uma praia. "Mood de férias", escreveu. A jornalista não disse onde está, mas a colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, afirmou que a global está curtindo o descanso em Israel.

Patrícia Poeta segue no comando do Encontro, ao contrário de Manoel Soares. "O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira [...] Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro", diz o comunicado da emissora.

A demissão de Manoel acontece após uma série de climões protagonizados por ele e Patrícia Poeta no último ano, que gerou uma série de críticas nas redes sociais e algumas polêmicas. A jornalista foi quem mais recebeu enxurradas de comentários negativos pois internautas apontavam que ela interrompia o colega durante suas falas.

O que aconteceu entre Patrícia e Manoel?

Patrícia Poeta e Manoel Soares protagonizaram momentos constrangedores durante o tempo em que apresentaram o programa matinal juntos. Em junho de 2022, o UOL Splash noticiou que os dois já haviam se estranhado durante uma das primeiras reuniões.

Em abril deste ano, um trecho no qual Patrícia interrompia Manoel Soares viralizou nas redes sociais. A jornalista foi muito criticada pelo público e acusada de não dar espaço para o colega falar.

Em outro episódio, Susana Vieira, uma das convidadas da atração, interrompeu Patrícia para perguntar se Manoel queria falar algo. O trecho também viralizou nas redes.

Manoel e Patrícia vieram algumas vezes à público negar que houvesse algum desentendimento entre eles. A jornalista afirmou que os rumores eram "ataques maldosos e mentiras descabidas", enquanto o apresentador disse que era "perda de tempo" se incomodar com isso.

Após a demissão de Manoel, o colunista Lucas Pasin, do UOL, afirmou que o Complience da emissora recebeu denúncias contra o apresentador por comportamentos arrogantes e inapropriados. Em suas redes sociais, o jornalista negou que esse seria o motivo de sua saída e afirmou que vai acionar juridicamente os responsáveis pela veiculação da matéria.

"Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público através de sites e perfis de redes sociais, o que já era esperado. Porém, é lamentável que alguns usem ferramentas importantes do jornalismo, como sigilo de fontes, para sustentar absurdos envolvendo meu nome", disse. Soares também afirmou que a relação trabalhista com a emissora "chegou ao fim da melhor forma possível, com pagamento integral do contrato, e não com justa causa, como era de se esperar em casos de conduta inadequada".

