Café com Aroma de Mulher: quem é quem no elenco da Netflix

A Netflix lançou recentemente em seu catálogo Café com Aroma de Mulher, um remake da clássica novela colombiana de 1994. Com 88 episódios, a nova versão da trama traz diferentes atores nos papeis de Gaivota, Sebástian e demais personagens. Abaixo, veja quem está no elenco de Café com Aroma de Mulher.

William Levy é Sebastian – Café com Aroma de Mulher elenco

O protagonista Sebastian é interpretado por William Levy no remake da Netflix de Café com Aroma de Mulher. Em 1994, o papel ficou com o ator Guy Ecker. O personagem é o par romântico de Teresa Suárez, a Gaivota, e neto de um rico fazendeiro. Os dois se conhecem quando Sebástian retorna para a Colômbia para o velório de seu avô.

Laura Londoño é Gaivota

Laura Londoño fica com o papel que era de Margarita Rosa de Francisco. Na trama, Teresa Suárez, apelidada de Gaivota, é uma colhedora de café que viaja com sua mãe para a Colômbia para trabalhar nas fazendas de Octavio Vallejo, avô de Sebástian. O neto do proprietário e a jovem se envolvem, mas logo ele precisa partir para Londres para terminar seus estudos. Porém, Gaivota engravida do rapaz.

Carmen Villalobos é Lucía – Café com Aroma de Mulher elenco

A vilã Lúcia fica a cargo da atriz Carmen Villalobos – na primeira versão, foi Alejandra Borrero quem interpretou a personagem. Lúcia é uma mulher obcecada por Sebástian, que consegue se casar com ele após o rapaz ser influenciado pelo ganancioso Ivan.

Diego Cadavid é Ivan – Café com Aroma de Mulher elenco

Ivan é mais um antagonista de Café com Aroma de Mulher, originalmente vivido pelo ator Cristóbal Errázuriz. Diego Cadavid ficou com o papel no remake da Netflix. O personagem é um homem corrupto e ambicioso e deseja o controle das fazendas de café.

Katherine Vélez é Carmenza Suárez

A atriz Katherine Vélez é Carmenza Suárez, mãe da protagonista Gaviota, papel que ficou com Constanza Duque na novela original. A bondosa mulher é uma pobre colhedora de café, que vai para a Colômbia trabalhar nas fazendas de Octavio Vallejo.

Mabel Moreno é Lucrecia Valencia

Completando o elenco principal da novela Café com Aroma de Mulher, Mabel Moreno é Lucrecia, interpretada por Silvia de Dios em 1994. Ela é par romântico de Ivan Vallejo, primo do protagonista.

Elenco de apoio de Café com Aroma de Mulher

Além dos principais nomes da novela, Café com Aroma de Mulher também conta com outros atores no elenco de coadjuvantes da novela.

Lincoln Palomeque interpreta Leonidas Salinas

Luces Velásquez interpreta Julia Cortéz de Vallejo

Andrés Toro interpreta Aurelio Díaz

Ramiro Meneses interpreta Carlos Mario Álzate

María Teresa Barreto interpreta Marcela Vallejo Cortez

Laura Archbold interpreta Paula Vallejo Cortez

Juan David Agudelo interpreta Bernardo Vallejo Sáenz

Laura Junco interpreta Margarita Briceño

Dailyn Valdivieso interpreta La Maracucha

Caterin Escobar interpreta Marcia Aguirre

