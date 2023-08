Abandonada no altar, Graça planejará separar Aline e Caio - Foto: Reprodução/Globo

Caio desiste de se casar com Graça em Terra e Paixão?

Caio desiste de se casar com Graça em Terra e Paixão?

Os próximos capítulos de Terra e Paixão prometem ser de muito tiro, porrada e bomba. O casamento de Graça vai ser marcado por um grande barraco na igreja após o rapaz ficar mexido com a presença de Aline no casório. Mas Caio desiste de se casar com Graça ou não?

Caio vai ficar com Graça ou Aline em Terra e Paixão?

Pelo menos na primeira tentativa, Caio e Graça não se casam em Terra e Paixão. O resumo da novela mostra que Caio vai desistir de casar com a ex-noiva de Daniel quando Aline surgir deslumbrante na igreja, mesmo sem ter sido convidada.

A mocinha vai até o local da cerimônia na esperança de conseguir fazer com que Caio não se case sem amor - e o plano dá certo. Ele foge da igreja e deixa Agatha e Irene indignadas.

O desaforo é tamanho que o vestido que Aline usa no casamento, um azul claro, foi roubado da loja de Graça por Luigi para ajudar Anely. Lucinda também dá uma força para a produtora rural ir até o local.

Quando Caio já estiver no altar, Aline vai surgir na porta da igreja, o que deixa a família La Selva chocada. Pouco depois, a viúva vai ser expulsa da igreja. Porém, já será tarde demais e Caio terá tomado a decisão de deixar Graça para ficar com Aline.

O rapaz pede desculpas para a noiva e a igreja será tomada por uma grande confusão: Graça desmaia, o que deixará todos preocupados, já que a moça está grávida. Além disso, Antônio vai brigar com o filho e o até o ameaçará de morte, mas o jovem enfrentará o ricaço e não voltará atrás na decisão de desistir do casamento.

Após o casamento desastroso, Caio será expulso de casa por Antônio e por isso comprará a casa que Jussara (Tatiana Tiburcio) colocou à venda. Ele continuará com Aline e o casal será abençoado pelo pajé Jurecê (Daniel Munduruku).

Enquanto Caio estiver feliz ao lado de Aline, Graça não se será dará por vencida e fará novos para minar a relação dos dois. Para isso, ela convidará Jonatas para se juntar a ela em uma armação para separar o casal. Porém, o rapaz não aceitará a proposta.

Mesmo sem a ajuda de Jonatas, ela não desistirá de entrar para a família La Selva e será aconselhada pela mãe a se aproximar de Irene para conseguir ajuda. Ela vai começar a sua aproximação interesseira com a sogra logo em seguida e lhe dará a boa notícia que a criança se chamará Daniel. O relacionamento das duas vai evoluir a tal ponto que Irene convidará Graça para morar em sua casa.

Relacionado - Aline fica grávida de Caio na novela Terra e Paixão?