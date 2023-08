Caio é filho de Gentil ou de Antônio Terra e Paixão?

Com a volta de Agatha (Eliane Giardini), alguns segredos serão revelados nos próximos capítulos. Um deles é de que Caio (Cauã Reymond) tem uma ligação com Gentil (Flávio Bauraqui) e Jonatas (Paulo Lessa). O público descobrirá que a mãe do primogênito teve mais um filho.

Caio é filho de quem em Terra e Paixão?

Caio é filho de Antônio (Tony Ramos), mas tem um meio-irmão: Jonatas. Agatha vai revelar ao rapaz que é a mãe do personagem de Paulo Lessa, fruto do relacionamento que ela teve com Gentil no passado. A mulher abandonou o filho com Gentil pois estava começando a conhecer Antônio. Interesseira, ela não queria perder a chance de se casar com um homem rico por conta da criança recém-nascida.

O personagem de Cauã Reymond segue sendo herdeiro do ricaço, assim como Petra (Debora Ozório). O único que não era filho de Antônio era Daniel (Johnny Massaro), que era filho de Irene (Glória Pires) com Ademir (Charles Fricks).

A revelação de Agatha para Jonatas será feita na próxima quinta-feira, 24. O rapaz, no entanto, vai se negar a aceitar a mulher como sua mãe. O filho de Gentil, inclusive, vai alertar Caio sobre as reais intenções da personagem de Eliane Giardini e dirá para o irmão ter cuidado.

A notícia de que Caio e Jonatas são irmãos logo chegará aos ouvidos de outros personagens. Atenta a tudo o que acontece na cidade, Anely (Tatá Werneck) dirá a Luigi (Rainer Cadete) que Agatha e Gentil têm alguma ligação. Na mesma semana, a 'Rainha Delícia' descobrirá a relação entre os irmãos.

A trama volta a mostrar a disputa de dois meios-irmãos pela mesma mulher. Jonatas também é apaixonado por Aline (Barbara Reis), assim como Caio que atualmente está namorando a viúva. Por enquanto, os dois devem seguir juntos conforme divulgado no resumo dos próximos capítulos de Terra e Paixão.

O que Agatha esconde em Terra e Paixão?

O público vai começar a perceber que Agatha não é a santa que todas acreditavam ser. Não só por ter abandonado Jonatas quando ele tinha acabado de nascer, mas por esconder suas verdadeiras intenções intenções.

No final da próxima semana, Jurecê (Daniel Munduruku) vai desmaiar ao ver a mãe de Caio. O líder da tribo indígena, que é sensitivo e faz previsões para o futuro, verá uma sombra sob a mulher. Anteriormente, ele já havia avisado o primogênito de ele deveria tomar cuidado pois algo maligno, disfarçado de bem, entraria na sua vida. A própria Angelina já disse que a mulher não era confiável.

Também deve se revelado quem é o homem que Agatha foi injustamente acusada de ter matado. Tudo indica que se trata de Evandro (Rafael Cardoso), médico do hospital de Nova Primavera com quem ela teve um caso enquanto ainda era casada com Antônio.

A chegada da mulher, no entanto, vai deixar Irene (Glória Pires) furiosa. Além do medo de que seu casamento com Antônio seja invalidado perante a lei, ela temerá perder a sucessão para Caio. A madame vai unir forças com Luigi a convencer o fazendeiro a dar o controle das empresas para Petra e, consequentemente, para o italiano também.

A personagem de Glória Pires até oferecerá uma fortuna para Nice (Alexandra Richter) dar um sumiço na mulher, que pedirá para Gregório (Felipe Rocha) sequestrá-la. O plano dará errado pois Caio vai resgatar a mãe e convidá-la para morar com ele, além de prometer que irá protegê-la e ajudá-la a reconstruir sua vida em Nova Primavera.

