Caíque de Travessia é assexual? Entenda o personagem

Personagem não tem interesse em se relacionar sexualmente com Leonor

Caíque de Travessia chegou para mexer com a cabeça de Leonor (Vanessa Giácomo). O rapaz, interpretado por Tiago Fragoso, vive um romance com a irmã de Guida (Alessandra Negrini), mas não sente atração sexual por ela. Nas cenas exibidas até agora, o personagem foge todas as vezes que a namorada tenta levá-lo para a cama.

Qual o segredo de Caíque de Travessia?

Caíque guarda um segredo na novela Travessia. O rapaz ainda não contou para Leonor que é assexual, o que tem causado estranhamento na irmã de Guida. A moça não consegue entender porque o namorado foge toda vez que as coisas começam a esquentar entre eles.

Isso porque pessoas assexuais são sentem atração sexual, ou seja, não têm vontade de fazer sexo, de acordo com o portal americano Healthline.

Alguns 'aces' podem sentir atração sexual em circunstâncias limitadas. Por exemplo, demissexuais só sentem vontade de fazer sexo caso desenvolvam uma conexão emocional profunda com o/a parceiro (a).

Os assexuais, inclusive, fazem parte da sigla LGBTQIA+. Existem diferentes tipos de interesse por sexo nesse campo: há pessoas que consideram o sexo agradável, neutro ou que sentem incomodo - como Rudá (Guilherme Cabral) em Travessia. Há também os arromânticos, que sentem pouca ou nenhuma atração romântica.

Nas cenas exibidas na quarta-feira, 30, Leonor contou para Cotinha (Ana Lúcia Torre) e Rudá que achou estranho o fato do namorado não querer dar continuidade aos beijos. O garoto disse que talvez o namorado da tia apenas não queria transar e que ele o entendia, mas Leonor não levou em consideração o comentário do sobrinho.

Assim como Caíque de Travessia, Rudá também é assexual. Ao contrário do namorado de Leonor, o garoto já demonstrou sinais de que não tem o menor interesse em se relacionar com outras pessoas e detesta quando Moretti (Rodrigo Lombardi) tenta empurrá-lo para as garotas.

Caíque e Leonor ficam juntos em Travessia?

Leonor e Caíque seguem se relacionando nos próximos capítulos de Travessia. A irmã de Guida vai continuar estranhando o comportamento do namorado, mas continuará encontrando maneiras de tentar transar com ela.

A partir da próxima segunda-feira, 5, Leonor dirá que não entende o porquê de Caíque não querer ficar sozinho com ela. A tia de Rudá então terá a ideia de convidar o namorado para passar um fim de semana em Angra dos Reis, em uma casa alugada por Moretti.

Caíque vai aceitar o convite, mas a viagem não sairá como planejada. No capítulo de sábado, 10, Leonor vai demonstrar sua frustração para tia Cotinha e contará que sua ideia deu errado.

Ainda não se sabe quando Caíque de Travessia irá contar para Leonor que é assexual. Mais adiante na trama, ele deve ser uma das pessoas fundamentais para que Rudá entenda sua assexualidade, tema que ainda será mais explorado pela autora.

Nos próximos capítulos de Travessia...

Leonor ficará intrigada por algum tempo sobre o motivo pelo qual o namorado não quer transar com ela. A personagem perturbará a tia Cotinha com o assunto, que não aguentará mais ouvir as lamentações da sobrinha.

Conforme adiantado pelo Notícias da TV, Leonor pedirá um emprego na empresa de Guerra (Humberto Martins) - ela vive às custas de Tia Cotinha desde que chegou no Rio de Janeiro. Assim, a mulher manterá a cabeça ocupada e deixará de ficar tão obcecada pela sexualidade de seu namorado, depois de passar dias se torturando por isso.

Depois de tanto tempo desocupada, Leonor finalmente terá sua carteira assinada. Apesar da inimizade entre Guerra e Moretti, o empresário vai relembrar os velhos tempos ao receber a visita da irmã de Guida e aceitará empregá-la em sua empresa. As cenas devem ir ao ar na semana que vem, antes da mulher organizar a viagem para Angra dos Reis com o namorado.

Travessia vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília. Os capítulos também estão disponíveis no Globoplay.