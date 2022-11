Resumo da novela Travessia: 5 coisas que vão acontecer nesta semana, de 28/11 a 03/12

No resumo da novela Travessia desta semana, Moretti (Rodrigo Lombardi) não vai deixar a "traição" de Oto (Rômulo Estrela) passar batida e prometerá dar um jeito de manter o hacker calado. O público vai acompanhar ainda a volta de Stenio (Alexandre Nero) ao Brasil após ser sequestrado pela máfia internacional.

Moretti ameaça a vida de Oto - Resumo da novela Travessia

No capítulo desta segunda-feira, 28, Oto finalmente vai revelar para Moretti que está namorando Brisa (Lucy Alves) e o empresário não vai gostar nada de saber da notícia. "Não posso admitir que alguém jogue fora todas as chances da sua vida por causa de um rabo de saia... de uma culpa idiota...", dirá.

O ricaço continuará acusando Oto de colocar seu plano e risco e afirma que Brisa poderá estragar tudo pois é uma testemunha de que o hacker esteve no Maranhão.

Mais tarde, quando Moretti chegar casa, o empresário deixará Guida (Alessandra Negrini) assustado ao jurar vingança contra Oto. "Esquece, Guida... esquece! Ele não vai falar... não vai... isso eu não vou deixar! Nem que tenha que calar a boca dele pra sempre!", dirá o personagem de Rodrigo Lombardi.

Stenio retorna ao Brasil após sequestro

A angustia de Helô (Giovanna Antonelli) e Laís (Indira Nascimento) termina no capítulo de terça-feira, 29. Depois de colocar a própria carreira em risco para investigar o desaparecimento de Stenio, a delegada receberá a notícia de que a policia espanhola conseguiu localizar o cativeiro onde o advogado estava sendo mantido pelos bandidos.

Helô ordenará que Laís alugue um avião para trazer Stenio de volta ao Brasil imediatamente. O reencontro dos dois acontecerá no final do capítulo.

Em cenas que vão ao ar na quarta-feira, Helô vai sugerir que Stenio fique internado em um clínica para superar o trauma causado pelo sequestro. Creusa (Luci Pereira) mentirá para a patroa e dirá que não há vagas, para que o advogado passe um tempo na casa da ex-mulher e os dois se reaproximem ainda mais.

Leonor se queixa de Caíque - Resumo da novela Travessia

Leonor (Vanessa Giácomo) está vivendo um romance com Caíque (Thiago Fragoso), mas começará a se queixar do rapaz. Isso porque ela ainda não sabe que seu novo namorado é assexual e não consegue entender o porquê dele não querer transar com ela. As cenas vão ao ar na quarta-feira, 30.

Caíque terá um papel importante para que o passado de Oto venha à tona. Leonor descobrirá que seu namorado e o hacker se conhecem, e o personagem de Thiago Fragoso contará para a irmã de Guida que o rapaz se meteu em complicações antes de aceitar o convite de Moretti para morar em Portugal.

Guerra diz que vai ajudar Brisa - Resumo da novela Travessia

Diante da disputa entre Brisa e Ari (Chay Suede) por Tonho (Vicente Alvite), o coração do empresário vai amolecer a favor da mãe do garoto.

Brisa só consegue ver o filho durante as visitas. Em uma delas, ela pedirá para Dante (Marcos Caruso) acompanhá-la. Será quando ela encontrará Chiara (Jade Picon), atual namorada de seu ex-noivo, e o professor dirá para ela não se desestabilizar diante da patricinha para não prejudicar seu processo no pedido de guarda.

No capítulo de quinta-feira, 1º, Guerra dirá a Cidália (Cássia Kis) que ajudará a mãe de Tonho. O empresário primeiro enviará uma cesta de café da manhã e enviará para a casa de Brisa, que primeiro pensará que o presente é de Oto.

A maranhense ficará sentida ao perceber que Tonho demonstra preferência pelos recursos disponíveis na casa de Guerra.

Oto é agredido

O resumo da novela Travessia termina com um novo confronto entre Moretti e Oto, mas agora com agressão física. No capítulo de sexta-feira, 2, o empresário vai dar um soco no hacker.

Rudá (Guilherme Cabral) contará para Guida que o empresário bateu no hacker por causa de uma mulher chamada Brisa. Para evitar que o marido cometa uma loucura, a irmã de Leonor pedirá para Inácia (Noemia Costa) esconder a arma dele. Moretti logo sentirá falta do revólver.