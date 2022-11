Qual a próxima novela das 9 depois de Travessia já foi definida. Walcyr Carrasco entra em cena com um folhetim inédito de estreia prevista para 2013. Entre os atores escalados, estão Agatha Moreira, Johnny Massaro, Cauã Reymond, Larissa Nunes e mais.

Terra Vermelha é a próxima novela das 9

Terra Vermelha é a próxima novela das 9 depois de Travessia. A trama é de autoria de Walcyr Carrasco e deve ir ao ar em abril de 2023, caso o atual folhetim não seja encurtado.

A trama será inspirada na infância do próprio autor. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, Carrasco já entregou a sinopse finalizada e atualizada para a emissora, na qual falou sobre parte de sua família que serviu de inspiração para a história, como a mudança de seu Tio Domingos para Dourados, hoje no Mato Grosso do Sul.

Terra Vermelha se passa nos dias atuais e terá uma pegada country, na qual serão mostrados os valores, música e moda desse universo. O cenário funde os últimos passos da tecnologia agrária, com grandes plantações, misturando o que há de moderno e antigo sob um novo olhar.

Walcyr Carrasco é responsável por alguns dos maiores sucessos da emissora. Ele é o autor de O Cravo e a Rosa (2001), Chocolate com Pimenta (2003), Alma Gêmea (2005), Amor à Vida (2013) e Verdades Secretas (2015). Seu último folhetim de grande audiência foi em 2019, com A Dona do Pedaço, além de Verdades Secretas II feita exclusivamente para o Globoplay.

O autor retornará quatro anos depois para o horário nobre. Walcyr terá o desafio de levantar a audiência da faixa das 21h, que vem sofrendo com Travessia, que soma baixas médias de audiência semanais, comentários negativos da crítica especializada e péssima repercussão nas redes sociais.

Quem são os atores do elenco de Terra Vermelha?

O elenco de Terra Vermelha ainda está sendo escalado, mas alguns atores já foram divulgados pela imprensa. Uma delas é Agatha Moreira, que interpretará a antagonista Petra, uma mulher de comportamento dúbio, filha da personagem de Glória Pires. "Acho que não chega a ser uma grande vilã, pois a antagonista mesmo é a Gloria. Estou aproveitando os últimos momentos de férias. Ainda não tem data para o início das gravações", disse em entrevista ao Gshow.

A vilã da trama é Irene (Gloria Pires), que será a madrasta de Caio e mãe de Daniel, interpretados pelos atores Cauã Reymond e Johnny Massaro, de acordo com o Notícias da TV. Os dois irmãos vão disputar o amor de Aline, papel que ficará com Larissa Nunes. A atriz recentemente interpretou Letícia em Além da Ilusão, novela das 18h.

Outro nome da trama é Tony Ramos, que será Antônio La Selva, pai de Caio e Daniel e um grande produtor rural. Erika Januza e Rafa Vitti também estão cotados.

Quando acaba a novela Travessia?

A novela Travessia está prevista para terminar em abril de 2023, quando será substituída por Terra Vermelha. No entanto, o folhetim pode ser encurtado devido aos números baixos de audiência.

O folhetim de Walcyr Carrasco está previsto para iniciar as gravações em fevereiro, mas pode ser antecipado e ter os trabalhos abertos no começo de janeiro. O texto e a escolha das locações já estão bastante adiantados, mas o elenco ainda não está todo escalado.

Para que Terra Vermelha seja adiantada, a Globo precisa decidir qual trama será a substituta após o fim da história escrita por Walcyr.

Desde a estreia em 10 de outubro, Travessia, de Gloria Perez, tem acumulado milhares de comentários negativos nas redes sociais e problemas nos bastidores da novela com a atriz Cássia Kis.