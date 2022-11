Novela Travessia: Caique e Leonor ficam juntos?

Leonor vai ficar com Caíque na novela Travessia, mas terá problemas no romance - Foto: Reprodução/Globo

O ator Tiago Fragoso fez sua estreia na novela Travessia e já despertou interesse em Leonor (Vanessa Giácomo). Até então, a moça estava interessada no parceiro da irmã Guida (Alessandra Negrini), Moretti (Rodrigo Lombardi), mas sua história ganhará uma reviravolta com a chegada de Caíque.

Caíque e Leonor vão ficar juntos na novela Travessia?

Leonor tirou a sorte grande e conheceu um novo pretendendo na novela Travessia. A moça esbarrou com Caíque após ter problemas com o pneu de sua bicicleta e o rapaz parou para ajudá-la. O instrutor de asa delta logo chamou a irmã de Guida para um café e o clima de romance nasceu entre os dois.

A curiosidade do público agora é se Leonor vai investir no rapaz ao não. De acordo com os resumos da TV Globo, os dois vão ficar juntos na novela Travessia e darão início a um relacionamento. O primeiro beijo da dupla irá rolar no capítulo do dia 26 de novembro, próximo sábado.

Porém, o namoro será um pouco conturbado e deixará Leonor com uma pulga atrás da orelha. O motivo? Caíque não vai para a cama com a moça. Leonor não vai entender porque o personagem de Tiago Fragoso não faz sexo com ela. A tia de Rudá até mudará o visual para ver se surge efeito no rapaz.

Além disso, de acordo com os resumos, tudo indica que Caíque sabe sobre o passado de Oto e Moretti. Em revelações do capítulo de 3 de dezembro, o rapaz dirá para a namorada que Oto se meteu em uma enrascada antes de aceitar o convite de Moretti para viver em Portugal.

Por que Caíque não vai ir para a cama com Leonor na novela Travessia?

Para quem se pergunta o motivo de Caíque não ter relações com Leonor, a resposta já foi revelada. A colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, publicou em primeira mão no início de novembro, que o personagem de Fragoso será demissexual na trama e por isso não terá interesse em fazer sexo com a moça.

De acordo com as informações da jornalista, Caíque não abonina o contato físico, mas só se envolve sexualmente com alguém quando há uma profunda conexão emocional com a pessoa. Então, há esperança para cenas quentes entre Caíque e Leonor no futuro, depois que os dois estiverem bem próximos e o rapaz mais confortável em ter intimidades com a personagem de Vanessa Giácomo.

Ainda segundo o que adiantou a colunista, os amigos de Caíque não saberão sobre sua condição. Ele manterá o assunto em segredo na trama da novela.

Veja como foi o primeiro encontro do casal:

