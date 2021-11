Caldeirão do Mion: veja que horas o programa hoje (06/11/2021)

Sábado é dia de Caldeirão do Mion na Globo. Logo após a Sessão de sábado, o apresentador vai comandar os quadros ‘Tem ou não tem’ e ‘Sobe o Som’, além do ‘Isso a Globo Mostra’. Veja então que horas começa o Caldeirão hoje, 06 de novembro.

Andreia Horta e Danton Mello, que estão na novela “Um Lugar ao Sol”e Nany People, no elenco de Quanto Mais Vida, Melhor, participam do Caldeirão deste sábado.

Que horas começa o Caldeirão do Mion?

O Caldeirão do Mion deste sábado, 06 de novembro de 2021, está marcado para começar às 16 horas e 45 minutos, horário de Brasília, de acordo com o cronograma oficial da emissora. O ‘Caldeirão’ vai ao ar aos sábados, após a “Sessão de Sábado“, e tem apresentação de Marcos Mion, direção artística de LP Simonetti, direção geral de Geninho Simonetti e direção de gênero de Boninho.

Para acompanhar o programa, basta sintonizar no canal aberto da Globo no horário indicado. Quem não estiver perto da televisão, pode assistir o programa no GloboPlay, disponível também para dispositivos móveis. É necessário fazer um cadastro gratuito na plataforma de streaming. Depois, é só clicar em “Agora na TV” para ter acesso ao sinal da emissora. Após a exibição na TV, a atração fica salva para os assinantes da plataforma

O que tem no Caldeirão hoje?

Neste sábado, Marcos Mion recebe os atores Andreia Horta e Danton Mello, parte do elenco de ‘Um Lugar ao Sol’, que estreia na próxima segunda-feira, dia 8, para a disputa do ‘Sobe o Som’. A dupla enfrenta Nany People, que estará em ‘Quanto Mais Vida Melhor’, e seu amigo Ricardo Severo. Já no ‘Tem ou não tem’ Erika Januza, Rafa Kalimann e suas famílias disputam o prêmio de R$ 30 mil.

