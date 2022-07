Em que ano passou Caminho das Índias, nova novela do Viva

Se lembra em que ano passou Caminho das Índias? O folhetim foi mais um sucesso escrito por Gloria Perez e está de volta no canal Viva a partir de 18 de julho. Protagonizada por Juliana Paes, Márcio Gárcia e Rodrigo Lombardi, a trama conquistou o público ao contar a história de um amor proibido entre uma jovem indiana de família tradicional e um ‘intocável’.

Em que ano passou Caminho das Índias na Globo?

Em que ano passou Caminho das Índias? A trama foi exibida entre janeiro e setembro de 2009 no horário das 21h na Rede Globo, com 203 capítulos. Essa é a terceira vez que o folhetim irá ao ar – a emissora reprisou a história em 2015 no Vale a Pena Ver De Novo. O protagonismo da história fica com Maya (Juliana Paes), Bahuan (Márcio Garcia) e Raj (Rodrigo Lombardi).

Caminho das Índias começa com Maya, uma jovem de uma tradicional família da casta dos comerciantes que está de casamento marcado com Raj, sem conhecê-lo – é normal que na cultura indiana os casamentos sejam arranjados dessa forma.

A vida de Maya passa por uma reviravolta quando ela conhece Bahuan, um “intocável”, vindo de uma casta impura. Os dois se apaixonam, mas são impedidos de viverem o romance por pertencerem à castas diferentes.

Não é só Maya quem estava apaixonada por outro no dia de seu casamento. Raj amava a brasileira Duda (Tânia Khallil), mas rompe com sua amada para seguir a tradição indiana e se casar com a noiva arranjada pelos seus pais.

Os dois se casam, mas o relacionamento começa a atravessar dificuldades. Maya vai morar na casa dos sogros, mas lá também vive Surya (Cleo Pires), que transforma a vida a protagonista em um inferno, além de sofrer com as implicâncias de sua sogra, Indira (Eliane Giardini).

Apesar de estarem apaixonados por outras pessoas quando se casaram, Maya e Raj conseguem construir um amor verdadeiro ao longo da novela e terminam a novelas juntos. Já Bahuan se casa com Shivani (Thayla Ayala), uma jovem indiana moderna e sofisticada, que estudou no exterior e não segue as tradições.

+ Quando estreia Bambolê no Viva, a nova reprise do canal

Qual a casta de Maya?

Maya é da casta dos comerciantes e é parte de uma tradicional família indiana. Sendo assim, ela não pode se relacionar com pessoas que sejam de uma casta inferior a dela

Já Bahuan é um ‘dalit’, ou seja, um intocável. Segundo o texto hindu, as pessoas dessa casta são oriundas da “poeira aos pés do deus Brahma”. Eles não podem nem mesmo tocar com sua sombra um integrante das castas. Para eles, são reservados trabalhos insalubres e um destino miserável.

Bahuan é filho de intocáveis que foram queimados em uma fogueira por terem tocado o seu patrão. Ele foi adotado ainda criança por Shankar (Lima Duarte), que faz parte da mais alta casta indiana e choca a todos ao seu redor por ter criado o menino como seu filho.

Por serem de castas diferentes, Maya e Bahuan encontram-se às escondidas até que ele parte para os Estados Unidos e deixa a namorada para trás, mas promete buscá-la. A protagonista engravida do rapaz e esconde de todos que espera um filho de um dalit – a família acredita que a criança é fruto de seu casamento com Raj.

Caminho das Índias estreia em 18 de julho, segunda-feira, no Viva, na faixa das 23h. O folhetim de Gloria Perez entra no ar para substituir Páginas da Vida, que termina no próximo dia 15. Todos os capítulos também estão disponíveis para os assinantes do Globoplay, basta buscar pelo título na plataforma de streaming.

Leia também: Força de um Desejo no Viva: novela será substituta de Alma Gêmea