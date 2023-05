Carelli muda regra de contrato de reality após Deolane

A Fazenda 14 ficou marcada pelo final turbulento com a doutora Deolane Bezerra, participante que foi retirada do confinamento após intensa pressão da família. Para 2023, com a estreia de A Grande Conquista e com o reality rural no horizonte, Rodrigo Carelli, 55 anos, expôs que mudou os contratos dos participantes.

Segundo o diretor, A Grande Conquista também passa por uma adequação em relação aos contratos dos participantes e segurança depois dos episódios polêmicos envolvendo Deolane Bezerra em A Fazenda 14.

“Toda temporada de reality show tem coisas que não tinham acontecido antes. Essa participação, briga e intensidade das famílias e do público geral aqui fora em relação ao que aconteceu lá dentro é bom pra gente”, confessou.

Quando estreia o reality A Grande Conquista?

A Grande Conquista, novo reality show da Record TV estreia em 8 de maio, próxima segunda. O programa vai ao ar diariamente, às 22h45.

A atração vai misturar famosos e anônimos em uma competição na busca pelo prêmio final de R$ 1 milhão — além de R$ 500 mil distribuídos ao longo da temporada. O programa vai começar com 80 participantes, sendo 16 deles famosos. Na segunda fase, a vila contara com 20 integrantes.

No programa, no lugar de líder ou fazendeiro, o cargo terá o nome de “Dono”, mas quem conquistar o título não terá imunidade. São dois donos na semana e um dono vai para a zona de risco.

O reality show, que será exibido diariamente, tem direção de núcleo de Rodrigo Carelli.