Carnatal 2023 último dia: como assistir online e programação

E quem disse que carnaval é só em fevereiro? José, 10, acontece o último dia do Carnatal 2023 e a festa encerra com o show de Ivete Sangalo. Para quem não pode ir na folia, saiba como assistir pela TV e internet.

Onde dá para assistir o Carnatal 2023

É possível assistir o Carnatal 2023 pelo Playplus, disponível na internet, e através de foliadas da TV Globo, pela televisão.

Playplus - como assistir o Carnatal 2023

Para assistir o Carnatal 2023 a boa notícia é que não precisa ser assinante do serviço, a transmissão é totalmente gratuita e começa a partir das 19h00, terminando por volta das 02h00. No entanto, é necessário ter uma conta gratuita no site para o acesso liberado.

Aos que ainda não possuem perfil na plataforma streaming, é só acessar https://www.playplus.com/ e depois clicar em "Faça um teste grátis" e depois seleiconar "Play Grauito". No cadastro, serão pedidos dados pessoais e uma confirmação com um código de SMS.

Depois, é só entrar no site e clicar na live do Carnatal 2023, que pode ser encontrada pela barra de busca. Por lá estão vídeos também de apresentações da sexta-feira, 8, para quem perdeu o começo do evento.

G1

Quem quer assistir o Carnatal online também poderá ver o conteúdo pelo G1 RN, a transmissão começará às 19h00 no sábado, com previsão de terminar às 02h40, e terá início às 18h00 no domingo, terminando às 03h00.

Para conferir por lá é muito simples, é só acessar no site a página "Carnatal 2023 ao vivo", no link https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/ao-vivo/carnatal-2023-ao-vivo.ghtml, e aguardar pelo início da transmissão. Caso o vídeo não comece automaticamente, é só atualizar a página e em seguida clicar no player do vídeo.

Filiadas - como assistir o Carnatal 2023

Aos que preferem assistir pela televisão, algumas afiliadas da TV Globo também vão exibir o Carnatal. Os canais Inter TV Cabugi, TV Verdes Mares, InterTV Costa Branca, Inter TV RJ, Inter TV MG, Inter TV RN e Rede Bahia também contarão com o evento na programação, porém, a exibição não será ao vivo, mas na madrugada de sábado para o domingo.

Alguns canais darão início a exibição por volta de 00h15 e outros um pouco mais tarde. Confira a programação local da emissora da sua região para não perder nada!

O último dia de evento está recheado de apresentações nos badalados blocos do Carnatal, confira quem vai cantar:

Domingo, 10 de dezembro

Dj Dumara Antonovv - 17h00 (concentração)

Ivete Sangalo - 17h30

Vumbora! - 18h00

084 - 18h30

Leia também - Qual a escola de samba que mais ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro?