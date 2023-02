Qual a escola de samba que mais ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro?

As agremiações cariocas entram na Marquês de Sapucaí em busca do título nos próximos dias 19 e 20 de fevereiro. A escola de samba Portela é a que mais acumula vitórias no Carnaval da capital fluminense, vencendo pela última vez em 2017. Confira o ranking das maiores vencedoras do Rio de Janeiro.

Qual é a escola de samba com mais títulos do Carnaval do Rio de Janeiro?

A Portela é a escola de samba com mais títulos do Rio de Janeiro. A agremiação conquistou 22 títulos ao longo de sua história.

O primeiro campeonato vencido pela Portela foi em 1935 e o segundo veio em 1939. Depois, a escola venceu o carnaval carioca durante sete anos consecutivos, entre 1941 e 1947. Após ganhar diversos títulos nas décadas de 50, 60, 70 e 80, a agremiação passou um longo período sem ganhar um título - foram 33 anos de jejum entre a vitória de 1984 e 2017, último ano em que a organização levou a melhor.

Em 2022, a Portela ficou em 5º lugar com 269,2 pontos - a grande campeã foi a Acadêmicos do Grande Rio, que conquistou o título inédito para a escola.

Neste ano, a agremiação volta a buscar mais um título o enredo "O azul que vem do infinito", que celebra os 100 anos da escola. O samba-enredo é de autoria de Wanderley Monteiro, Vinicius Ferreira, Rafael Gigante, Edmar Jr., Bira e Marcelāo e interpretado por Gilsinho. A Portela é a segunda escola de samba a entrar na Marquês de Sapucaí na segunda-feira, 20 de fevereiro.

Escolas de samba mais vitoriosas do Rio de Janeiro

1º lugar - Portela: 22 títulos

2º lugar - Mangueira: 20 títulos

3º lugar - Beija-Flor de Nilópolis: 14 títulos

4º lugar - Salgueiro e Império Serrano: 9 títulos

5º lugar - Imperatriz Leopoldinense: 8 títulos

6º lugar - Mocidade Indep. de Padre Miguel: 6 títulos

7º lugar - Unidos da Tijuca: 4 títulos

8º lugar - Unidos de Vila Isabel: 3 títulos

9º lugar - Unidos do Viradouro: 2 títulos

Como assistir o desfile da Portela 2023?

A Portela entra na avenida no dia 20 de fevereiro, segunda-feira, prevista entre 23h e 23h10, horário de Brasília. A transmissão será feita pela Rede Globo e pela internet, através do G1 e Globoplay. Para assistir pela web, é necessário ter uma conta gratuita Globo.com. Depois, basta clicar em 'agora na TV' para ter acesso ao sinal ao vivo da emissora.

Segunda-feira, 20 de fevereiro

1ª - Paraíso do Tuiuti, às 22h

2ª - Portela, entre 23h e 23h10

3ª - Unidos de Vila Isabel, entre 0h e 0h20

4ª - Imperatriz Leopoldinense, entre 1h e 1h30

5ª - Beija-Flor de Nilópolis, entre 2h e 2h40

6ª - Unidos do Viradouro, entre 3h e 3h50

