Casamento de Batista e Marcela é sabotado por Catarina

Catarina (Adriana Esteves) não está nada feliz com a união de seu pai Batista (Luís Melo) e Marcela (Drica Moraes). Ciente que a trambiqueira só está interessada no dinheiro de sua família, a protagonista arma um plano para sabotar o casamento de Batista e Marcela, mas os dois acabam oficializando o casório mesmo assim.

Casamento de Batista e Marcela acontece ou impedido?

O casamento de Batista e Marcela acontece em O Cravo e a Rosa, mesmo depois da armação de Catarina e da presença de Joana (Tássia Camargo) na igreja.

Catarina está decidida a fazer algo para impedir que seu pai se case com Marcela. Além de detestar a megera, ela sabe que a dondoca é interesseira e não tem sentimentos verdadeiros por Batista.

A esposa de Petruchio (Eduardo Moscovis) combina com Ezequiel (Déo Garcez) para que ele coloque pó de mico nas pétalas que as damas de honra vão jogar na hora de entrarem na igreja. O plano de Catarina dá certo: o pó cai em cima de Marcela, que começa a se coçar freneticamente.

O padre que celebra a união verá a cena e dirá que o casamento está suspenso, para a felicidade de Catarina. No entanto, Marcela não se dá por vencida e pede para que todos os convidados aguardem na igreja enquanto ela troca de roupa no hotel.

Marcela toma banho e pede para que o estilista consiga outro vestido de noiva para ela, mas o profissional diz que não há nenhum outra roupa que ela possa usar. Enquanto isso, Catarina tenta fazer com que o pai desista da cerimônia, mas não consegue.

A noiva então toma uma atitude drástica: ela usa um vestido vermelho de espanhola que está no atelier do estilista. Quando ela chega na igreja, todos se espantam com a vestimenta da moça. Ela pede que o padre dispense as formalidades e oficialize logo o casamento, já que a cerimônia já havia demorado demais.

Quem está no local é Joana, que fica arrasada ao ver seu amado se casando com outra. Ela não terá coragem de contar sobre seu envolvimento com o banqueiro e deixará que a cerimônia prossiga normalmente.

O casamento acontece, e o sacerdote declara Batista e Marcela marido e mulher. Durante a festa, a megera não perde a oportunidade de tirar satisfação com Catarina.

Apólices de Catarina somem

Durante a festa de casamento, Marcela se trancará no escritório do banqueiro para evitar que seu marido dê as apólices para Catarina. Ela conta com a ajuda de Serafim (João Vitti), que procuram pela senha do cofre.

No entanto, antes que o rapaz possa abrir o cofre, Batista entra na sala. No decorrer da festa, começa a correr a notícia de que a mansão foi assaltada – o público é levado a crer que foi Marcela quem roubou a herança de Catarina. Surpreendentemente, não foi ela quem conseguiu pegar as apólices.

No capítulo final de O Cravo e a Rosa, é revelado que quem pegou as apólices foi Mimosa (Suely Franco), empregada de Batista. A humilde senhora revela que fez isso após ver Marcela mexendo nos papéis que estavam no escritório do banqueiro e decidiu escondê-las dentro de um álbum de fotografia. Ela planejava contar o que aconteceu para Catarina, mas foi descoberta por Lindinha (Vanessa Gerbelli), que passou a chantageá-la.

Depois, Buscapé (Luís Antônio Nascimento) pegou o álbum, pois queria encontrar fotos dos seus pais, que trabalhavam para Batista. Quando tudo é esclarecido, o álbum é devolvido e Catarina recupera sua herança.

