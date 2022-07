Padre da novela Pantanal: ator também está em Filhas de Eva

O padre da novela Pantanal chegou para celebrar o casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa). O personagem é interpretado pelo ator Cacá Amaral que está no ar não só na novela das nove, mas também em Filhas de Eva, seriado da Rede Globo.

Quem é o padre da novela Pantanal?

O padre da novela Pantanal é interpretado pelo ator Cacá Amaral. O artista tem 66 anos de idade e além da televisão, também já trabalhou no teatro e no cinema.

O primeiro papel de Cacá na TV foi em 1998, quando interpretou Cícero na trama infantil Chiquititas, do SBT. Em 2003, o ator entrou para o elenco da Globo, onde trabalha até hoje.

Participou das novelas Celebridade (2003), Da Cor do Pecado (2004) e Escrito nas Estrelas (2010). Entre os trabalhos nos folhetins, esteve nas séries Carga Pesada (2003), A Diarista (2005) e Amazônia, de Galvez a Chico Mendes (2007).

Em 2011, retornou para as novelas ao interpretar Diogo em Morde e Assopra. Foi o Seu Chico em Flor do Caribe (2013), Gilson em Boogie Oogie (2014) e Timóteo em Pega Pega (2017). Antes de interpretar o padre Teodoro em Pantanal, Cacá atuou em outros projetos da Globo e da plataforma de streaming da Netflix.

Em 2019, Cacá Amaral interpretou Plínio na série O Mecanismo da Netflix, produção inspirada na Operação Lava Jato. Ele também está em Filhas de Eva, produção do Globoplay, no papel de Ademar. O seriado foi produzido pela plataforma em 2021, mas agora está sendo exibido na Globo após a novela das nove.

O ator interpreta o ex-marido da protagonista Stella (Renata Sorrah), de quem ela se separa após 50 anos de casamento. No entanto, a mulher, que ostentava uma vida de luxo ao lado do marido, sai do divórcio sem nenhum centavo e precisa voltar para a casa em que cresceu com seus pais.

Ela tem uma surpresa ao chegar no local – o imóvel não está tão bem cuidado quanto Ademar havia prometido para ela. E mais: enquanto ela tenta se adaptar à nova vida, seu ex-marido tem um mal súbito e precisa ser internado.

Cacá Amaral batiza Juma e realiza casamento

Cacá Amaral interpreta o padre Tenório, convidado por José Leôncio (Marcos Palmeira) para celebrar o casamento dos noivos.

Ao chegar na fazenda, ele pede para conversar com cada um deles, separadamente. Ao falar com Juma (Alanis Guillen), ele questiona se a jovem já foi batizada.

“Estou perguntando qual o seu nome completo, minha filha?”, questiona o padre. “Não sou sua filha”, responde Juma, arredia. O sacerdote explica que esse é apenas um modo de dizer. “Até porque, na verdade, somos todos filhos de Deus… Não somos?”

A conversa continua e onça revela que está grávida de seu amado. “Para eu te casar com o seu homem, como você diz, eu estou abrindo mão de todos os requisitos necessários. Mas uma coisa eu preciso fazer”, diz o padre, citando o batismo.

A menina-onça se opõe em um primeiro momento, mas logo aceita ser batizada. A noiva e o padre vão para as margens do rio e sob o olhar protetor do Velho do Rio (Osmar Prado), a protagonista recebe a benção. “Eu te batizo Juma Marruá, filha de Gil e Maria Marruá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… Amém.”

De volta à fazenda, o padre celebra a união dos pombinhos, mas dá uma bronca nos organizadores por um detalhe: eles esqueceram de comprar alianças. “Parece que vocês não pensaram em mais nada além do churrasco e da cerveja, né?”, questiona o sacerdote.

Mesmo sem as tradicionais alianças, o casamento de Juma e Jove, além de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) acontece.

