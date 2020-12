Caso Melhem: Globo decide tirar ‘Zorra’ do ar

Após as acusações contra Marcius Melhem serem expostas pela revista Piauí, a Globo decidiu tirar o ‘Zorra’ do ar. Sem despedida, o programa teve seu último episódio neste sábado (06), segundo informações do colunista, Fefito, do UOL.

Por que o ‘Zorra’ saiu do ar?

A Globo mostrou preocupação com o saco Marcius Melhem, e isso ficou claro com a emissora exibindo no ‘Jornal Nacional’, a reportagem da revista Piauí, falando das acusações de assédio que o ex-diretor teria cometido. Neste sentido, a decisão de tirar o ‘Zorra’ do ar, não foi coincidência.

Inclusive, o programa já estava com promessa de terminar. Desde outubro, a Globo já pretendia encerrar, mas resolveram fazer mais uma temporada. Existem enquetes gravadas que não foram exibidas. Na tentativa de dar um up no programa, o elenco foi reforçado com os atores Diogo Vilela e Marisa Orth.

Mas a emissora já tem uma solução para o buraco na grade. Isso porque, lugar do programa humorístico, ficará o ‘Altas Horas’, começando mais cedo.

Programas de Marcius Melhem devem sair da grade da Globo

Depois da polêmica, a Globo decidiu cancelar a exibição de todos os quadros criados por Marcius Melhem, demitido em outubro deste ano.

Assim como ‘Zorra’, o ‘Fora de Hora’ que deveria ter a segunda temporada, já não será mais exibido. ‘No ar: A TV na TV’, também foi cancelado, apesar do sucesso de audiência.

Nem o quadro ‘Isso a Globo Não Mostra’, do ‘Fantástico’, se salvou e foi cancelado. Para completar, a ‘Escolinha do Professor Raimundo’, já não será mais exibida até o final do ano. Ao que tudo indica, no canal Viva, a série ‘Os Caras de Pau’, protagonizados por Melhem e Leandro Hassum, já não está na grade do canal.

Qual o futuro do departamento de humor da Globo?

Com todos os programas e Melhem saindo da programação, o diretor Antonio Prata está a frente do departamento de humor. Sendo assim, está sendo desenvolvido um novo formato de humor e tem previsão de estreia para maio de 2021.