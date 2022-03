Champions League no SBT hoje: horário do Liverpool x Inter de Milão

Liverpool x Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira, 8 de março, em transmissão para todo o Brasil. A Champions League no SBT hoje vai começar às 17 horas do horário de Brasília, e será possível assistir pela TV e online.

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje

O jogo do Liverpool x Inter de Milão vai passar no SBT hoje, 8 de março, ao vivo para todos os estados do Brasil a partir das 17h, horário de Brasília, pelo jogo de volta nas oitavas de final da Champions League de 2022.

A transmissão vai ter a narração de Luiz Alano com comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos nas análises de arbitragem da partida. É importante ressaltar também que o canal está disponível tanto na televisão aberta como também em operadoras por assinatura.

No primeiro jogo, o Liverpool venceu a Inter por 2 a 0, com gols de Roberto Firmino e Salah. Agora, para se classificar, o time inglês precisa apenas de um empate ou uma simples vitória. Do outro lado, o elenco italiano precisa repetir o placar para seguir até a prorrogação ou, então, ganhar com mais de três gols.

Confira a chamada sobre o jogo que o SBT vai passar hoje.

Como assistir canal SBT online?

O torcedor também possui a opção de assistir ao jogo da Champions nesta terça-feira de maneira online. Trata-se da retransmissão que a emissora realiza de maneira gratuita.

O site do SBT reproduz as imagens e com a mesma narração em seu site oficial (www.sbt.com.br). Lá, é possível assistir ao vivo e como quiser, seja pelo computador, tablets ou smparthones o jogo da Champions hoje. Basta clicar na opção “AO VIVO” na parte de cima ao lado esquerdo, escrito em vermelho e branco, apertar o play e assistir ao vivo a programação do SBT.

Outra opção que também está disponível aos internautas é o aplicativo do SBT.

Basta procurar por SBT Vídeos no Google Play ou Apple Store, baixar de graça e assistir a transmissão ao vivo como, quando e onde quiser. Lembrando que trata-se de uma retransmissão das imagens, ou seja, a narração também é a mesma da televisão.

Programação do SBT hoje – 08/03/2022

Saiba qual vai ser a programação do SBT nesta terça-feira, 8 de março, e que horas vai começar o futebol da Liga dos Campões para não perder nenhum lance. Lembrando que a grade de programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

10:30 Bom Dia & Cia

14:20 Casos de Família

15:20 Fofocalizando

16:45 Liga dos Campeões AO VIVO

18:45 Se Nos Deixam

19:45 SBT Brasil

20:30 Carinha de Anjo

22:15 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

01:00 The Noite com Danilo Gentili

