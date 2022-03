Onde assistir Liverpool x Inter de Milão hoje de graça na TV (08/03)

Liverpool e Inter de Milão se enfrentam hoje, a partir das 17h, no Estádio Anfield, pelas oitavas de final da Champions League. A partida tem transmissão dos canais SBT e TNT, além do streaming HBO Max. A seguir, confira todos os detalhes de onde vai passar Liverpool x Inter hoje.

Onde vai passar Liverpool x Inter hoje

O jogo do Liverpool x Inter de Milão vai passar hoje, 8 de março, nos canais SBT e TNT, além do streaming HBO Max, a partir das 17h, pelo horário de Brasília, na Champions League 2022.

A emissora está disponível apenas em operadoras de TV paga como a Sky, Oi, Vivo ou Claro, enquanto a plataforma pode ser assinada no site (www.hbomax.com) ou então aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90 ao mês.

Informações do jogo do Liverpool x Inter de Milão hoje

Data: 08/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESPANHA)

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

Onde assistir jogo de hoje: SBT, TNT e HBO Max

Últimos jogos Liverpool x Inter de Milão

16/02/2022 – Inter 0 x 2 Liverpool – Champions

11/03/2008 – Inter 0 x 1 Liverpool – Champions

19/02/2008 – Liverpool 2 x 0 Inter – Champions

Confira como foi o último jogo do Liverpool x Inter de Milão.

Escalação do jogo do Liverpool x Inter de Milão

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Díaz, Jota, Mané

Inter de Milão: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Perišić; Dzeko, Martínez

Mesmo jogando fora de casa, o Liverpool conseguiu vencer a Inter na partida de volta para sair na frente com a vantagem. Agora, recebe a força da torcida pelo jogo de volta para se garantir nas quartas de final da Champions em busca de mais um troféu. Klopp deve manter o seu time principal, mesmo sem algumas peças importantes. No Campeonato Inglês, aparece em segundo lugar com 63 pontos, com seis a menos do que o líder.

Um simples empate já garante o Liverpool nas quartas.

Enquanto isso, a Inter de Milão promete fazer de tudo para se recuperar e segui na briga pela vaga nas quartas de final da maior competição de futebol na Europa. O grupo deve contar com o apoio de Dzeko e Lautaro Martínez, principais peças do ataque do clube italiano. Por fim, no Campeonato Italiano, vem em segundo lugar com 58 pontos, dois a menos que o líder.

Para chegar até as quartas, a Inter precisa vencer por 3 a 0 ou mais, ou repetir o mesmo placar para seguir até a prorrogação.

Tem gol fora de casa na Champions League?

A Champions League não considera mais gol fora de casa um critério de desempate na Champions League. A opção foi retirada do regulamento no início deste ano, ou seja, se o time visitante faz gol no estádio do rival, a marcação tem o mesmo valor do que se feito em casa.

A disputa do mata-mata tem prorrogação se a partida de volta terminar empatada durante o tempo normal. A prorrogação consiste em dois tempos de 15 minutos, tendo um intervalo de cinco minutos em cada tempo.

Avança para a próxima fase quem marcar mais gols durante a prorrogação. No entanto, se o empate persistir, aí a disputa de pênaltis será iniciada entre as duas equipes.

