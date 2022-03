Christian fica nas mãos de Stephany no final de Um Lugar ao Sol

Stephany (Renata Gaspar) é mais uma personagem que descobrirá o segredo de Christian (Cauã Reymond) no final de Um Lugar ao Sol. A manicure vai encontrar um celular que pertencia a Joy (Lara Tremouroux) e assistirá a um vídeo em que a pichadora revela toda a farsa do rapaz. A partir daí, o marido de Bárbara (Alinne Moraes) se envolve com a manicure.

Final de Stephany em Um Lugar ao Sol

Na reta final de Um Lugar ao Sol, Stephany terá um caso com Christian. A história começa quando Érica (Fernanda de Freitas) descobre que a irmã se encontrava às escondidas com Roney (Danilo Grangheia), mesmo após ela ter sido espancada pelo marido dezenas de vezes.

Sensibilizado com a situação, Christian/Renato oferece um apartamento para que ela possa morar e se esconder do ex-marido. No local, ela encontra um antigo celular de Joy, no qual a garota deixou uma mensagem em vídeo revelando que Renato na verdade se chama Christian, e o verdadeiro filho adotivo de Elenice (Ana Beatriz Nogueira) está morto.

A irmã de Érica então passa a chantagear o marido de Bárbara. “Se poupa o trabalho, que eu não quero explicação. A única coisa que eu quero – quero não, exijo – é uma parte nisso tudo”, diz Stephany. “Ao contrário do tal de Ravi, eu não tenho nada de otária. E se você vai comprar o meu silêncio, fica sabendo que ele custa caro. Muito mais caro que aquele apartamento caindo aos pedaços…”

Nervoso com a situação, Christian alucina e vê o fantasma de Renato, que o aconselha a ter um caso com a mulher em troca do silêncio dela. “Eu não quero te enrolar. Ao contrário. O que eu tô tentando dizer é que você tá certa: a gente saiu do mesmo buraco. E por isso a minha proposta é que, a partir desse ponto, a gente siga junto nessa história”, diz o farsante, seduzindo Stephany. Os dois se beijam.

Entretanto, o caso dos dois não vai durar muito tempo. Isso porque o próprio Christian decidirá expor o segredo e se entregar para a polícia no final da novela, segundo o Notícias da TV.

Sendo assim, o caso chega ao fim. Antes disso, Bárbara descobrirá a traição, e para pegar o marido no flagra, ela esquecerá a filha adotiva do casal, Ludmila (Alice Camargo), trancada em um caro. A mimada acabará atrás das grades pelo acontecimento e só sairá da cadeia graças ao pai Santiago (José de Abreu).

Ainda não se sabe se Stephany voltará para Roney ou terminará a novela sozinha. Érica deve seguir casada com Santiago.

Um Lugar ao Sol termina em 25 de março. A partir do dia 28, o remake de Pantanal entra na faixa do horário das 21h na Globo.

