Cicarelli? Quem vai apresentar o novo Beija Sapo em 2023

O Beija Sapo, programa de sucesso da MTV Brasil na década de 2000, voltará ao ar. Uma nova versão será produzida pelo streaming Pluto TV, plataforma gratuita da Paramount+ e deve estrear no segundo semestre deste ano. Nos anos 2000, Daniella Cicarelli era quem comandava a atração.

Quando começa o novo Beija Sapo?

O icônico programa da MTV ainda não tem data de estreia certa, nem apresentador definido, pois detalhes que devem ser divulgados mais adiante. Por enquanto, foi divulgado o primeiro teaser e a inscrição para os internautas que quiserem tentar a sorte. Além da Pluto TV, os episódios também serão exibidos pelo canal fechado.

O Beija Sapo foi transmitido entre 2005 e 2007. Um participante escolhido pela produção, que recebia o apelido de príncipe ou princesa, tinha que escolher uma entre outras três pessoas, vestidas de sapos, para beijar no final do programa.

Antes de beijar, o príncipe ou princesa participava de uma série de brincadeiras e gincanas, que envolvia visitar o quarto dos pretendentes, ouvir a defesa de um dos membros da família ou amigo e ver uma "serenata" feita pelos candidatos.

Os pretendentes que não eram escolhidos também ganham a possibilidade de beijar ou não algumas pessoas da plateia que estivessem interessadas neles. Os que queriam ter uma chance com os candidatos precisavam gritar 'socorro, Cicarelli!' para terem a chance.

Nem sempre os príncipes eram pessoas anônimas. Com o sucesso do programa, participantes famosos como o cantor Felipe Dylon também passaram pelo palco para beijar fãs.

O primeiro teaser do novo Beija Sapo já foi divulgado pela MTV. Confira:

MTV BEIJA SAPO TÁ DE VOLTA 😱💋🐸 Você tá a fim de achar seu match perfeito? se liga: ✨ Grave um vídeo de até 1 min explicando o motivo de sua participação, e poste usando a #SocorroSapo

✨ Marque a MTV e o @tinderbrasil

✨ Tenha uma conta em uso no Tinder#MTVBeijaSapo em… pic.twitter.com/Y0GzDkLSyl — MTV BRASIL (@MTVBrasil) June 6, 2023

Como se inscrever para o programa?

O público que tiver interesse em participar do novo Beija Sapo já pode se inscrever. A seleção será feita pela MTV Brasil em parceria com um aplicativo de relacionamentos.

Para concorrer uma chance de participar do programa, é bem simples:

Passo 1: grave um vídeo seu de até 1 minuto. Você deve explicar porque quer participar do Beija Sapo e postar nas redes sociais utilizando a hashtag #SocorroSapo.

Passo 2: marque a @MTVBrasil e o @tinderbrasil na publicação para que os produtores possam localizar seu vídeo.

Passo 3: você precisa ter uma conta no Tinder. Se ainda não tem um cadastro no aplicativo de relacionamentos, baixe-o na Ios Store ou App Store.

Quem era a apresentadora do Beija Sapo?

Daniella Cicarelli, 44, era a apresentadora do Beija Sapo na MTV. A modelo permaneceu no comando do programa desde sua criação até o episódio final.

A carioca já trilhava carreira de modelo quando assinou com a MTV Brasil, que lhe rendeu projeção nacional. Cicarelli trabalhou dez anos na emissora, passando por diversos programas. Além do Beija Sapo, a famosa também apresentou o MTV Notícias de Biquíni (2003), Batalha de Modelos MTV (2007), Quem Pode Mais? (2008) e Provão MTV (2012) para citar alguns.

Atualmente, a modelo está longe da televisão. Seu último trabalho foi em 2013, quando foi jurada do programa Got Talent Brasil, na Record. Cicarelli agora trilha carreira de esportista, se dedicando ao triatlo (natação, ciclismo e corrida) e compete profissionalmente.

A ex-apresentadora é mãe de Ana Beatriz, de 9 anos, fruto de seu relacionamento com o empresário Frederico Schiliró, de quem se separou em 2015. Hoje ela está casada com Guilherme Menge.

