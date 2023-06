Por onde anda Leonardo Miggiorin, o Shao Lin de Senhora do Destino?

O ator Leonardo Miggiorin interpretou Shao Lin de Senhora do Destino (2004), mas há tempos não aparece na televisão. Desde a pandemia, o artista se dedica a outra área diferente atuação. O rapaz também passou por problemas de saúde mental nos últimos anos. Veja como ele está hoje.

Como está o Shao Lin de Senhora do Destino hoje?

Hoje com 41 anos de idade, o Shao Lin de Senhora do Destino também trabalha como psicólogo, além de ser ator e diretor e pós-graduado em Psicodrama. Atualmente, ele dirige a peça “O que faremos com Walter”, que está em cartaz no Teatro Opus Frei Caneca, em São Paulo.

Além do trabalho no ramo artístico, ele gerencia o Projeto Casa Encontro, que cuida de idosos no bairro de Heliópolis, em São Paulo. “Nele, atendo 40 idosos com mais de 60 anos. Levo a eles o acolhimento e atividades de psicodrama. No final do ano vamos encenar um espetáculo teatral. As pessoas estão muito sozinhas e essa é uma forma de dar a elas motivação e carinho. Descobri que ao invés de acolher, fui muito mais acolhido”, revelou em entrevista à BH FM em outubro de 2022.

Miggiorin também é embaixador-guardião do Instituto Velho Amigo, entidade que combate a vulnerabilidade social entre idosos há mais de 23 anos.

O ator passou por um período de depressão e ansiedade durante a pandemia, período no qual perdeu trabalhos na TV e teve que voltar para a casa dos pais em São Paulo.

Seu último trabalho na televisão foi em 2020, quando esteve na comédia Os Roni, do Multishow. Anteriormente, ele já havia deixado a Globo e trabalhou em algumas novelas da Record, como Jezabel (2019), A Terra Prometida (2016) e Os Dez Mandamentos (2016).

Além da reprise de Senhora do Destino que está sendo exibida no Viva, Leonardo Miggiorin também interpretou Rodrigo em Mulheres Apaixonadas (2003), nova reprise do Vale a Pena Ver de Novo.

O ator também esteve em Presença de Anita (2001), Cobras & Lagartos (2007), Viver a Vida (2009) e Insensato Coração (2011), também na Globo.

Atualmente, o Shao Lin de Senhora do Destino namora o diretor e produtor João Victor Amado, com quem sempre troca declarações apaixonadas nas redes sociais.

O que acontece com Shao Lin na novela?

A história do personagem ficou marcada por seu envolvimento com Lady Daiane (Jéssica Sodré), que engravida do rapaz ao longo da trama.

Com fama de mulherengo e “marginalzinho” de Pedra Lascada, Shao Lin escolhe a dedo as meninas que quer como amantes e não aceita rejeições. Apesar das postura machista do rapaz, todas elas se sentem orgulhosas de serem suas favoritas.

Apesar de se relacionar com outras mulheres, é de Lady Daiane que o rapaz realmente gosta. Eles se separam ao longo da trama, e a jovem começa a namorar Bruno (Thadeu Matos), filho do político Reginaldo (Eduardo Moscovis). A personagem engravida mais uma vez, mas perde a criança.

No final de Senhora do Destino, Shao Lin e Lady Daiane se reconciliam e ficam juntos.

Que horas passa Senhora do Destino no Viva?

Senhora do Destino vai ao ar de segunda a sábado, às 13h30 e 22h55, horário de Brasília. Os capítulos também são reprisados aos domingos entre 19h e 00h20.

Se a trama tiver a mesma duração da exibição original e não sofrer muitos cortes, o folhetim de Aguinaldo Silva deve ficar no ar até dezembro. Ainda não se sabe qual novela deve entrar na sequência.

Por ser uma novela antiga e que já foi reprisada anteriormente na Globo, todos os capítulos estão disponíveis para os assinantes do Globoplay. Para ter acesso ao conteúdo, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming.

