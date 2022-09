Cida A Favorita final: reconciliação com a mãe e casamento com Juca

Caminhoneira finalmente se acerta com Iolanda e se casa com o namorado

Depois de ter fugido de casa e se envolvido em dramas amorosos ao longo da novela, Cida A Favorita final será ao lado de seu amado. A filha caçula de Copola (Tarcísio Meira) retorna para o convívio familiar, mas enfrenta o ódio da mãe Iolanda (Suzana Faini) e os assédios do cunhado Leonardo (Jackson Antunes) antes de ter um desfecho feliz na trama de João Emanuel Carneiro.

Cida A Favorita final: qual a história da personagem?

Cida é filha de Copola e Iolanda, mas não tem um bom relacionamento com os pais. Apesar de ser amada pelo pai, ele sofre com a rejeição da mãe, que não esconde que a odeia. Isso porque a caminhoneira teve um envolvimento amoroso com Átila (Chico Diaz), marido de sua irmã Lorena (Gisele Fróes). Além disso, a matriarca é frustrada pois queria que seu último filho fosse um homem.

A personagem é uma incógnita para o público até que retorna para tentar reatar os laços com sua família. Depois de ter fugido de casa para tentar a esquecer a paixão que sente pelo cunhado, ela voltará a encontrá-lo – o operário confessará que nunca a esqueceu e ainda a ama, apesar de ser casado com Lorena.

Além do caso com o marido de sua irmã, ela ainda tem problemas com Leonardo, seu outro cunhado que é casado com Catarina (Lilia Cabral). Vilão da história, o homem é um machista grosseiro que agride a própria esposa e dá em cima de outras mulheres, incluindo Cida e Stela (Paula Burlamaqui).

Quando descobre que Cida está de volta na cidade, Leonardo começa a assediar a caminhoneira, trazendo ainda mais problemas para sua vida.

Apesar das investidas de Átila e Leonardo, não é com nenhum deles que Cida fica no final de A Favorita. Ela terá um final feliz ao lado de Juca (Bento Ribeiro), mas também passará por altas e baixos com ele.

Lorena se sentirá atraída pelo namorado de Cida. A caminhoneira fica furiosa quando descobrir que a irmã está de olho em seu namorado e a acusa de querer se vingar pelo o que aconteceu com Átila.

O relacionamento de Cida e Juca chega ao fim, mas o rapaz segue morando em Triunfo e tenta reconquistar a namorada. Quando a caminhoneira questiona porque ele continua na cidade, o rapaz diz que ainda a ama e que nada aconteceu entre ele e Lorena.

Cida chega a ir embora de Triunfo, mas retorna meses depois. Juca ficou esperando por sua amada voltar para a cidade durante esse tempo todo e enquanto isso, reformou sua casa para que ela ficasse do jeito que sua ex-namorada sonhava em morar. O rapaz pede a caminhoneira em casamento e ela aceita.

Ela também se acerta com Iolanda, que para de implicar com a filha. “Você não fez nada, Cida. Fui eu que joguei em cima de você minha insatisfação com o meu casamento. Quando eu fiquei grávida de você, fui eu que quis ficar. Eu e seu pai estávamos em crise e eu achei que se desse um filho homem para ele ia salvar o nosso casamento. Burra, né?”, confessa a matriarca. “Me perdoa, eu errei tanto com você”. Cida perdoa a mãe e as duas se abraçam emocionada.

Cida e Juca se casam em A Favorita?

Na reta final da novela, acontece o casamento de Cida e Juca. A noiva demora para chegar na igreja e causa preocupação no noivo, que começa a questionar a sogra onde está sua amada: “Dona Iolanda, a Cida está demorando. Será que ela desistiu?”

“A Cida, desistir do casamento? Duvido! Dessa você não se livra nunca mais”, responde Iolanda. “Estou muito feliz por a senhora ter me aceitado”, diz o rapaz. “Olha Juca, a única coisa que eu quer é que você faça minha filha feliz”.

É quando Cida finalmente entra na igreja acompanhada de Copola. Os dois dizem “sim” um para o outro, trocam alianças e selam a união com um beijo.

Qual o final de Átila e Lorena?

Passada a confusão entre Átila, Lorena e Cida, que teve um final feliz ao lado de outro homem, o casal termina a novela juntos.

O rapaz faz de tudo para reconquistar sua amada, mas ela resiste. É Copola que consegue convencer a filha a voltar com o ex-marido. “Tente imaginar uma balança. Num prato coloque tudo o que vocês viveram de bom; no outro, tudo que foi de ruim. E sinta o que pesa mais”, diz o patriarca. Os dois fazem as pazes e reatam o casamento.