Cinema Especial hoje: Globo vai passar ‘Procurando Dory’

Nesta sexta-feira , dia 25 de dezembro de 2020, a Globo vai exibir em seu cinema especial de hoje filme ‘Procurando Dory‘, às 23h15 (horário de Brasília). A animação foi lançada em 2015 e tem duração de 2 horas.

Um ano após ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory lembra de sua amada família. Com saudades, ela decide fazer de tudo para reencontrá-los e, na desenfreada busca, esbarra com amigos do passado e vai parar nas perigosas mãos de humanos.

Procurando Dory é o décimo sétimo longa-metragem da Pixar . É a sequência de Procurando Nemo . Foi lançado nos cinemas em 17 de junho de 2016 , e comemora o 30º aniversário da Pixar.

Qual o filme e horário do Cinema Especial hoje?

O Cinema Especial de Natal vai exibir “Procurando Dory” a partir das 23h15. A animação traz Dory, famosa por seu esquecimento, mas que de repente lembra de sua família em um breve momento de iluminação e decide tentar reencontrá-los. Sem rumo, ela se perde, para desespero de Nemo (Hayden Rolence) e Marlin (Albert Brooks).

Dory é um peixe espiga azul de olhos arregalados que sofre de perda de memória a cada 10 segundos ou mais. A única coisa que ela consegue lembrar é que, de alguma forma, ela se separou de seus pais quando criança. Com a ajuda de seus amigos Nemo e Marlin, Dory embarca em uma aventura épica para encontrá-los. Sua jornada a leva ao Marine Life Institute, um conservatório que abriga diversas espécies do oceano. Dory agora sabe que a reunião de sua família só acontecerá se ela puder salvar a mãe e o pai do cativeiro.

Título Original: Finding Dory

Dubladores Ellen Degeneres Dory Maíra Goes / Albert Brooks Marlin Júlio Chaves / Hayden Rolence Nemo Rafael Mezadri / Ed O’neill Hank Antônio Tabet / Kaitlin Olson Destiny Natali Pazete / Ty Burrell / Bailey Mckeidy Lisita / Diane Keaton Jenny Lina Rossana / Eugene Levy Charlie Eduardo Borgerth.

Direção Angus Maclane; Andrew Stanton.

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia

Procurando Dolly – Trailler

