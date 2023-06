Theo ainda não sabe que sua esposa vive um caso com a personal trainer

No que depender do público, Clara e Helena ficam juntas na novela Vai na Fé. As personagens de Regiane Alves e Priscila Sztejnman tem a torcida da audiência para se livrarem de Theo (Emílio Dantas), mas o caminho até o final feliz ainda deve passar por algumas dificuldades.

O que acontece com Clara e Helena na novela Vai na Fé?

O resumo dos próximos capítulos de Vai na Fé mostram que Clara e Helena seguem juntas nas próximas semanas, mas algumas diferenças entre elas começarão a aparecer. No capítulo da última segunda-feira, 5, a personal trainer já não gostou nada de ter sido chamada de "amante" pela namorada, pois acreditava que ela iria se separar do marido.

No entanto, em cenas que vão ao ar a partir da próxima segunda-feira, 12, Clara pedirá para Helena ficar em sua casa. A ex-modelo finalmente terá coragem de enfrentar o marido depois de descobrir que ele abusou de Sol (Sheron Menezzes). Como forma de punir a esposa, o vilão cortará a mesada que dá para a mulher todo mês, fazendo com que a dona de casa tenha que pedir ajuda financeira para sua madrinha.

Na semana do dia 19, porém, a mãe de Rafa (Caio Manhente) será criticada novamente por Helena, que não vai gostar do jeito que a dona de casa falará sobre Kate (Clara Moneke). Isso porque a personagem de Regiane Alves vai flagrar a namorada de seu filho e Theo conversando em particular e estranhará o comportamento da jovem.

O clima de tensão entre elas continuará na próxima semana, ainda por causa de Kate. Helena não gostará de ver a namorada ofendendo a filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso), ainda mais porque Rafa voltará a sofrer com toda a situação. Clara descobrirá que Kate e Theo eram amantes e proibirá o namoro de seu filho com a jovem.

Apesar dos desentendimentos, é possível que Clara e Helena tenham um final feliz. De acordo com o jornalista André Romano, do Observatório da TV, Theo morrerá nos últimos capítulos da trama. O pilantra será baleado por Orfeu (Jonathan Haagensen), seu próprio sócio, mas a identidade do assassino só será revelada para o público nos minutos finais da novela.

Confira algumas opiniões do público que torce por Clara e Helena:

"Sonhando com o dia que a clara volta a ser uma modelo famosa, da um pé na bunda do Theo e vai morar com a Helena", escreveu um espectador.

"Clara para de iludir a Helena e reage pfv", pediu outro.

"Do jeito que a Helena é sinto que por dentro tá doendo ser chamada de amante e sempre estar em segundo lugar. Uma hora ou outra ela vai hablar e torço muito por uma DR das duas com mt choro. Até a Clara se decidir se vai ficar com a Helena ou ela some de vez", teorizou outra.

"Esperando ansiosamente pelo dia que a Clara vai quebrar essa barreira e se entregar pra Helena de uma vez…", torceu uma internauta.

"Vem ai Clara, Helena e Rafael morando em Piedade", brincou outra.

Quando termina a novela Vai na Fé?

Vai na Fé está prevista para terminar em 11 de agosto, sexta-feira. A trama, que terá 179 capítulos no total, já exibiu mais de 100 episódios da história de Sol e chegará ao fim em breve.

O folhetim de Rosane Svartman conquistou a audiência e gerou ampla repercussão nas redes sociais, principalmente com a personagem Kate. No último dia 15 de maio, a novela bateu recorde de audiência, atingindo 26,1 pontos na Grande São Paulo, superando até Terra e Paixão, do horário das nove.

A novela traz um respiro para o horário das sete, que desde depois da pandemia viu o público dispersar e amargou baixos números de audiência em seus folhetins.

A próxima trama das sete será Fuzuê, de autoria de Gustavo Ruiz, que terá o desafio de manter o público que Vai na Fé trouxe de volta para o horário.

