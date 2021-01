A série da Netflix, Cobra Kai, tem feito muito sucesso e conquistado uma audiência absurda. Recentemente, a nova temporada foi lançada e permanece nos 10 títulos mais assistidos pelos brasileiros no streaming.

A série é a continuação de Karate Kid, o filme dos anos 80 que conquistou milhões de espectadores. Assim, a série conta o que aconteceu com Daniel Larusso e Johnny Lawrence.

30 anos após o lançamento do filme, a produção é revivida de uma forma nostálgica, mas abrindo espaço para novos dramas e dilemas. Conheça mais sobre Cobra Kai.

A série de Karate Kid

Cobra Kai traz os atores Ralph Macchio e William Zabka revivendo os personagens rivais em Karate Kid. Larusso construiu um império com sua concessionária, além de ter construído uma família que aparenta ser perfeita.

Enquanto isso, Lawrence tem problemas com bebidas e não tem um emprego, vivendo às custas da ajuda do seu padrasto. Então, Lawrence conhece Miguel Diaz, um jovem que precisa de ajuda para se proteger contra o bullying.

Assim, Lawrence decide reconstruir o dojo Cobra Kai. Ao conquistar alunos que precisam se proteger do bullying, a rivalidade entre Larusso e Lawrence é revivida quando a filha de Larusso se envolve com Miguel.

Ao longo da série, diversos acontecimentos esquentam a rivalidade entre os dois. Inclusive, quando Larusso acolhe o filho de Lawrence, Robby.

Cobra Kai: nova visão sobre velhos personagens

Um dos pontos positivos de Cobra Kai é a forma como ela nos coloca em frente aos personagens que já conhecemos. Lawrence sempre foi o bad boy, que praticava bullying e, na série, podemos notar a evolução e amadurecimento do personagem.

A evolução do personagem nos despertam algumas reflexões a respeito do que tornou Lawrence a pessoa que ele é hoje. Conhecemos um personagem sensível e com questões mais profundas do que apareciam no filme.

Além da evolução de Lawrence, a série também traz uma história sobre o passado de Kreese, sensei de Lawrence. Assim, conseguimos conhecer o que tornou Kreese da forma como é.

Referências e easter eggs em Kobra Kai

A série traz diversos easter eggs e muito fan service. Ou seja, se você é fã de Karate Kid, algumas cenas foram feitas especialmente para você.

Além disso, a série traz referências da cultura pop, como referência a outras séries, fazendo com que a produção seja ainda mais completa e os diálogos mais próximos da atualidade.

Easter Eggs

Ao longo da série, vários easter eggs aparecem para nos trazer nostalgia. Na primeira temporada, o encontro de Sam Larusso e Miguel Diaz é baseado no encontro de Ali e Daniel.

Na segunda temporada, as juntas dos dedos de Kreese são referências para o treinamento dos alunos de Cobra Kai. Isso porque, no filme, Kreese tenta acertar Myiagi, mas acaba acertando a janela do carro. Daniel Larusso, ao encontrar Kreese, faz referência ao episódio, perguntando como estão as juntas de seus dedos.

Outro easter egg bem perceptível na série é quando Daniel Larusso leva os seus alunos para uma câmara refrigeradora para um treinamento. Então, pode-se ver uma caixa rotulada com “Fernandez Meats”, Carnes do Fernando, em uma tradução.

Os fãs especulam que essa referência está ligada a Freddy Fernandez, que, no início de Karate Kid está usando uma camiseta com a frase “Fazendo bacon”. Então, os fãs acreditam que Fernandez seguiu no ramo das carnes e hoje tem o seu próprio negócio.

Referências em Cobra Kai

A série traz diversas referências ao longo da trama. Então, nós podemos perceber a importância delas para a construção da narrativa.

Primeiramente, podemos falar sobre a referência sobre Game of Thrones, quando Demitri fala sobre a relação de Sam e Robby, referindo-se a Jon Snow e Daenerys Targaryen. Daniel Larusso, então, complementa a referência ao longo do episódio.

Em outro episódio, Larusso faz uma referência à série Seinfeld, ao falar sobre ser solteiro com o seu antigo inimigo, Chozen. Ao mesmo tempo, Larusso também cita Friends.

Mas, Friends volta a ser referência na série, mas de uma forma mais sutil. Ao almoçar em um restaurante japonês com Lawrence, Miguel é questionado por seu sensei o que é aquela comida.

Então, Miguel responde “unagi” e Lawrence questiona o que é aquilo, recebendo a resposta: “um rolinho de enguia”. Para quem assistiu ao episódio The One With The Unagi, de Friends, vai lembrar que Ross dizia que Unagi era um movimento do karatê, mas Rachel e Phoebe falavam ser apenas um rolinho de enguia.

Essas são algumas referências de Cobra Kai, que ajudam a tornar a série ainda mais querida e popular. Uma produção incrível que nos leva ao passado, aos anos 80.