Série estreia sétima temporada com oitava já confirmada.

Com Anitta, quando estreia Elite 7ª temporada na Netflix?

Uma das séries mais populares do catálogo da Netflix, Elite está chegando com mais uma leva de episódios. A 7ª temporada da série espanhola é um dos destaques do mês de outubro e traz a cantora brasileira Anitta em sua estreia como atriz a partir do dia 20 de outubro.

Que horas Elite estreia na Netflix?

A 7ª temporada de Elite estreia na Netflix no dia 20 de outubro, na madrugada de sexta-feira. Neste novo ano da série jovem, a trama continuará focada nos estudantes da escola Las Encinas, uma instituição de elite. Omar (Omar Shanaa), um dos destaques das primeiras temporadas e que retornou para a produção há pouco tempo, não estará conseguindo seguir em frente por conta da morte de Samuel (Itzan Escamilla ) e terá que lidar com novos obstáculos.

Iván (André Lamoglia) também estará lidando com problemas, seu coração partido. Já Sara (Carmen Arrufat ) começará um novo caminho e aprenderá maneiras de se defender Raul (Alex Pastrana). Além disso, Isadora (Valentina Zenere ) também terá que lidar com sua família, que é perigosa. Para isso, os alunos terão que confiar uns nos outros, mas essa tarefa é mais difícil do que aparenta.

Enquanto a sétima temporada está chegando agora ao catálogo da Netflix, a oitava já está confirmada e começou a ser gravada. É esperado que o oitavo ano da série seja o último da produção teen e ainda não tem previsão de estreia. Uma personagem que está cotada para retornar ao folhetim no desfecho da história é Nadia (Mina El Hammani), irmã de Omar, que ganhou uma das tramas principais das primeiras temporadas. A jovem de família mulçumana se envolveu com Guzman (Miguel Bernardeau), mas o romance chegou ao fim depois que ela mudou de país para estudar.

Qual personagem Anitta vai interpretar em Elite?

Anitta vai viver uma professora de defesa pessoal chamada Jessica na série Elite. Ela terá importância no núcleo de Sara (Carmen Arrufat), que surgiu nas temporadas recentes da série espanhola, e vive um relacionamento abusivo com Raúl (Alex Pastrana). A personagem da brasileira dará aulas para a jovem, que começará a se defender do namorado tóxico.

Embora seja um destaque no trailer oficial da sétima temporada de Elite e em alguns teasers especiais, Anitta não deve aparecer muito na série. Em entrevista para o podcast Quem Pode, Pod, em maio, ela adiantou que o papel é pequeno e ganha mais espaço em um dos episódios do novo ano. Ela afirmou que não queria um trabalho de muito destaque logo em sua estreia como atriz, pois ainda está apreendo o ofício.

Anitta não é a única brasileira do elenco de Elite, quem já assistiu as temporadas anteriores deve se lembrar do ator André Lamoglia, que vive Iván, personagem que é um aluno da escola Las Encinas e é filho de um jogador de futebol contratado por um time espanhol.

Como assistir - Quais são os planos da Netflix

Com a estreia de Elite na Netflix, quem quiser conferir a trama adolescente, mas ainda não é cliente da plataforma precisa se tornar um. O conteúdo é disponibilizado apenas para assinantes de um dos planos mensais do serviço, que variam entre R$ 18,90 e R$ 55,90.

Para criar seu cadastro é simples, acesse https://www.netflix.com/browse, depois clique em "Assine Agora". O site pedirá o seu e-mail e alguns dados pessoais. Depois, você terá que escolher o seu plano mensal e informar a forma de pagamento.

A Netflix oferece três planos atualmente:

Padrão com anúncios - R$ 18,90: Qualidade Full HD (1080p), apenas uma tela, permite assistir por celular ou outro dispositivo, mas não permite downloads.

Padrão - R$ 39,90 - Duas elas simultâneas, permite download e o uso de dispositivos, não tem anúncios e qualidade é Full HD (1080p).

Premium - R$ 55,90 - Qualidade Ultra HD (4k) e HDR, não tem anúncios, permite downloads e acesso por qualquer dispositivo e 4 telas simultâneas.

