Lançamentos Netflix outubro 2023: novos filmes e séries

Os lançamentos da Netflix em outubro de 2023 vão divertir muita gente, há opções para todos os gostos, séries e filmes para a criançada, também para os que gostam de suspense, além de dramas, romances e muito mais! Entre algumas das produções mais aguardadas do mês, aparecem as séries Lupin e A Queda da Casa de Usher, assim como os filmes O Lado Bom de Ser Traída, Jogo Justo e Máfia da Dor, entre outros. Veja lista completa!

Séries que vão estrear na Netflix em outubro de 2023

Logo no começo do mês, no dia 5 de outubro, o público poderá conferir a terceira parte da série francesa Lupin, com inspiração na popular série literária de Maurice Leblanc. A trama segue as aventuras do ladrão Assane Diop (Omar Sy), que viu sua vida mudar com a morte do pai mais de 20 anos antes, acusado de um crime que não cometeu, assim ele retornou para se vingar e então se inspirou no personagem literário Arsène Lupin para criar um grande plano. Nesta parte 3 que estreia em breve, Assane vai se propor a roubar uma valiosa pérola negra.

Alguns dias depois de Lupin, em 7 de outubro, outro título aguardado aparecerá entre os lançamentos do mês na Netflix, trata-se do dorama Strong Girl Nam-soon. A produção é derivada da badalada Strong Woman Do Bong-soon, de 2017, que mostrava as peripécias de uma garota com super força. Nesta nova atração, Nam-soon será prima de Do Bong-soon e também será dotada de uma força sobrenatural, devido a uma maldição que atinge apenas as mulheres da família. A garota lutará contra o crime e ao mesmo tempo se envolverá em um triângulo amoroso.

A partir do dia 12 de outubro, outra novidade vai agradar os fãs da Netflix, a série A Queda da Casa de Usher. A atração é bastante aguardada por ser produzida por Mike Flanagan, responsável por projetos amados no serviço, como A Maldição da Residência Hill, e baseado em uma obra de Edgar Allan Poe, um dos maiores autores do horror do século 19. A trama mostra um casal de irmãos que tenta proteger a dinastia de sua família depois que um herdeiro morre de forma misteriosa.

Lançamentos de séries Netflix outubro 2023:

True Blood - 7 temporadas - 1 de outubro

JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind - 1 de outubro

Lupin - Parte 3 - 5 de outubro

Strong Girl Nam-soon - 7 de outubro

D1ÁR10S - 2ª Temporada - 10 de outubro

Seria Cômico Se Não Fosse Trágico - 2ª Temporada - 10 de outubro

Pacto de Silêncio - 11 de outubro

A Queda da Casa de Usher - 12 de outubro

Bebê Oggy: 3ª Temporada - 16 de outubro

Virei Vampira - 17 de outubro

Corpos - 19 de outubro

Big Mouth - 7ª Temporada - 20 de outubro

Doona! - 20 de outubro

Elite - 7ª Temporada - 20 de outubro

Poder de Princesa: 2ª Temporada - 23 de outubro

Pluto - 26 de outubro

Filmes na Netflix em outubro de 2023

No dia 6 de outubro, estreia na Netflix o filme Jogo Justo, com a atriz Phoebe Dynevor, protagonista da primeira temporada de Bridgerton, e o ator Alden Ehrenreich, conhecido no cinema por Han Solo, Dezesseis Lucas e Oppenheimer. A história mostrará o relacionamento de um casal que chegará ao limite por conta de uma promoção inesperada em um fundo de investimentos.

Antes do final do mês, em 25 de outubro, a Netflix terá o filme O Lado Bom de Ser Traída como novidade. A produção nacional tem como protagonista a atriz Giovanna Lancellotti, além do ator Leandro Lima, em destaque na atual novelas das 21h da TV Globo, Terra e Paixão, como o delegado Marino. A personagem de Lancellotti será uma jovem muito apaixonada que bem nas vésperas de seu casamento descobrirá que está sendo traída. Ela então resolve enxugar as lágrimas e dar o troco.

Máfia da Dor também é um dos lançamentos da Netflix no mês de outubro, com estreia para o dia 27, e tem os atores Chris Evans, o Capitão América, e Emily Blunt, de Um Lugar Silencioso, além de nomes como Catherine O’Hara e Andy Garcia. A trama segue Liza (Blunt), que no intuito de melhorar de vida e prover para a filha, começa a trabalhar com Pete (Evans) em uma pequena empresa farmacêutica. O que ela não esperava era se envolver em um esquema criminoso.

Lançamentos de filmes Netflix outubro 2023:

Sonic 2: O Filme - 1 de outubro

Jogo Justo - 6 de outubro

A Bailarina - 6 de outubro

Mate-me, se Puder - 6 de outubro

Conferência Mortal - 12 de outubro

Disco Inferno - 20 de outubro

A Vida Diante de Seus Olhos - 20 de outubro

O Lado Bom de Ser Traída - 25 de outubro

Irmã Morte - 27 de outubro

Máfia da Dor - 27 de outubro

Estreias de Realities shows

Quem está procurando por entretenimento também poderá conferir dois realities shows que aparecerão entre os lançamentos da Netflix em outubro de 2023. No dia 9, chega ao catálogo Ilhados com a Sogra, produção brasileira que está em sua primeira temporada e tem a atriz Fernanda Souza como apresentadora. Na competição que terá prêmio de R$ 500 mil, seis casais vão ter que conviver com as sogras enquanto disputam provas em um espaço paradisíaco.

No dia 20 de outubro, o público poderá conferir Sobrevivendo ao Paraíso, que também está em sua primeira temporada. O programa norte americano vai reunir 12 competidores que serão levados até uma mansão luxuosa, mas sem aviso acabarão em uma disputa no meio da natureza e precisarão criar alianças se quiserem levar uma bolada para casa.

Realities estreias na Netflix outubro 2023:

Ilhados com a Sogra - 9 de outubro

Sobrevivendo ao Paraíso - 20 de outubro

