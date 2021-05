Cristina (Leandra Leal), a filha bastarda do Comendador (Alexandre Nero), vai ter um final feliz. Durante o folhetim, a personagem viveu um drama amoroso com Vicente (Rafael Cardoso) – que quase se casou Maria Clara (Andreia Horta). Saiba com quem Cristina fica no final da novela Império.

Com quem Cristina fica no final da novela Império?

Depois de muitas idas e vindas, Cristina e Vicente vão ficar juntos. Na reta final da novela, o chef está prestes a se casar com Maria Clara, meia-irmã de Cristina. Porém, enquanto ele espera pela noiva no altar da igreja, Vicente se surpreende ao ver que, no lugar de Maria, quem entra vestida de noiva é Cristina.

Os dois namoraram na infância e se reencontraram anos depois. Maria Clara sabia que Vicente era o grande amor da vida de sua irmã – e convidou Cristina para ser sua madrinha de casamento, como forma de provocação. As duas brigam feio antes da cerimônia, mas fazem as pazes logo em seguida.

- PUBLICIDADE -

Maria Clara então decide mandar Cris se casar em seu lugar após perceber que os ex-namorados ainda se amam. Para a surpresa do noivo (e dos convidados), Cristina entra na igreja para se casar com Vicente.

Mas, o casal ainda não vai ter paz. Isso porque José Pedro (Caio Blat), filho do Comendador, decide sequestrar Cristina logo após a cerimônia e exige uma fortuna de seu pai.

No final da novela, Pedro mata o próprio pai e vai preso. Cristina e Vicente tem dois filhos.

Que horas começa Império?

A novela Império é exibida de segunda a sábado, às 21h30 (horário de Brasília), na Rede Globo. Para assistir, basta sintonizar na emissora no horário indicado. O folhetim também está disponível para os assinantes da plataforma de streaming GloboPlay.