Com quem Lara vai ficar no final da novela A Favorita: Halley ou Cassiano?

Ansioso para saber com quem Lara vai ficar no final da novela A Favorita? A patricinha interpretada por Mariana Ximenes irá se envolver com Halley (Cauã Reymond) e Cassiano (Thiago Rodrigues) ao longo da trama, mas apenas um deles vai conquistar de vez o coração da loira.

Com quem Lara vai ficar no final da novela A Favorita em exibição na Globo?

Com quem Lara vai ficar no final da novela A Favorita? Lara fica com Halley no final da novela A Favorita. A paixão pelo segurança fala mais forte e os dois reatam o relacionamento.

A filha de Flora (Patrícia Pillar) começa a novela namorando Cassiano, jovem operário da fábrica de seu avô, que se torna um cantor e compositor de sucesso. O relacionamento dos dois sofre com as armações da mãe biológica da dondoca e de Maria do Céu (Deborah Secco), que é apaixonada pelo rapaz, e o casal rompe.

É então que Halley entra na vida de Lara. O rapaz é contratado por Gonçalo (Mauro Mendonça), avô da loira, para trabalhar como segurança dela. Apesar de ser irresponsável e mulherengo, o personagem se apaixona pela ricaça, e ele por ela.

Lara e Halley são irmãos?

O relacionamento de Lara e Halley passa por uma reviravolta surpreendente. Donatela (Cláudia Raia) descobre que Halley, na verdade, é Matheus, seu filho que desapareceu quando ainda era bebê. Ele foi sequestrado por Silveirinha (Ary Fontoura), que pretendia pedir resgate pela criança, mas deixou Cilene (Elizângela) cuidar do garoto após ela ter se afeiçoado a ele.

A essa altura da trama, Lara e Halley ficam desesperados pois acreditam ser meios-irmãos. No entanto, a loira descobre que ela não é filha de Marcelo (Flávio Tolezani), mas sim de Dodi (Murilo Benício). Ou seja, ela não é herdeira do império de papel e celulose da família Fontini – o verdadeiro herdeiro é Halley.

Mesmo depois de descobrirem que não são irmãos, o relacionamento passa por mais um problema. Lara vê Halley com outra mulher na boate e fica desiludida com o rapaz. Ela tenta recuperar o amor de Cassiano, mas o rapaz se cansa da ex-namorada e a abandona.

Tempos depois, ao encontrar a menina que estava com Halley, a loira decide tirar a história a limpo com ela e descobre que os dois nunca tiveram nada. Lara então decide ir atrás do segurança e pede desculpas pelo ocorrido. Os dois se beijam e reatam o namoro nos capítulos finais.

O que acontece com Cassiano?

Cassiano namora Lara no começo da novela mas conhece Maria do Céu por acaso, que vira sua vida do avesso. A moça está sozinha em um ponto de ônibus quando dois homens tentam estuprá-la. No entanto, Cassiano chega para salvá-la.

Maria do Céu se apaixona pelo mocinho e faz de tudo para ficar perto dele, inclusive arruma um emprego na fábrica em que ele trabalha.

Cassiano acaba cedendo às investidas de Maria e os os dois transam em um carro. Edvaldo (Nelson Xavier) vê a cena e fica chocado, e acaba sendo atropelado por um caminhão. Ele morre na hora.

Apesar do envolvimento com Maria do Céu, não será com ela que Cassiano irá ficar. A personagem de Deborah Secco termina a novela ao lado de Orlandinho (Iran Malfitano), um homem gay que se casa com a moça apenas para esconder sua sexualidade. Ela aceita ficar com ele apenas pois o rapaz é rico e quer dar um futuro melhor para seu filho.

No entanto, os dois se apaixonam de verdade e ficam juntos no final da novela. Já Cassiano encontra o amor nos braços de Alícia (Taís Araújo).

