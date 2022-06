Com quem Donatela fica no final de A Favorita? Relembre desfecho - Foto: Reprodução/Globo

Com quem Donatela fica no final de A Favorita?

A personagem de Claudia Raia passa por maus bocados ao longo da trama de João Emanuel Carneiro, pois tem a vida atrapalhada por Flora. Além de matar o primeiro marido de Donatela, a vilã ainda tenta assassinar com quem Donatela fica no final de A Favorita. Após Donatela se casar novamente, Flora faz uma aparição na lua de mel da rival e quase dá um fim trágico para a ex-amiga.

Zé Bob é com quem Donatela fica no final de A Favorita

Zé Bob é com quem Donatela fica no final de A Favorita. O jornalista é baleado por Flora nos últimos capítulos da trama e fica entre a vida e a morte, mas é levado às pressas de helicóptero até um hospital e consegue sobreviver. No último capítulo, Zé tem alta e retorna para casa com a amada. As cenas finais da dupla são na cama, aos beijos, com um novo cachorro e em uma conversa que relembra o primeiro encontro de Donatela com Flora, quando as duas ainda eram crianças.

Para quem não lembra como Donatela e Zé Bob se tornaram um casal, o romance demorou um pouco para florescer. Isso devido aos dois se odiarem e terem problemas para conseguir manter uma conversa sem terminar em briga. Porém, tudo muda depois que Zé Bob começa a ver um outro lado de Donatela. O jornalista costumava pensar que a viúva era uma rica fútil e desalmada, mas percebe que estava errado.

Os sentimentos do jornalista começam a ficar confusos em relação a Donatela depois que ela arrisca a própria vida para salvar uma criança durante acidente que quase resultou no atropelamento do menino. Ao encontrar uma pulseira que Donatela deixou cair, Zé Bob é incentivado a encontrar a mulher para devolver a joia.

Durante o papo, Zé confessa para Donatela que ela o surpreendeu ao salvar a criança. A personagem de Claudia Raia não fica muito impressionada com as palavras do rapaz e dá um fora nele. Mas a química entre os dois é forte e ela não consegue ficar longe do jornalista por muito tempo.

Os dois ficam nessa relação de amor e ódio, até que se entregam de vez ao amor. Solteirão convicto que arrancava os suspiros de todas por onde passava, Zé Bob aposenta as chuteiras e os dois se casam no final da novela em uma cerimônia lotada de convidados.

Primeiro beijo do casal

O primeiro beijo de Zé Bob, que é com quem Donatela fica no final de A Favorita, acontece em uma cena típica das telinhas e do cinema, sob a chuva. Os dois sofrem um acidente de carro e a mulher solta diversas críticas ao jornalista, até que ele a pega nos braços e a beija. Ela não o afasta e os dois continuam o momento de romance, porém, depois continuam trocando farpas. Demora até que eles se relacionem de verdade na trama.

Para quem não lembra, após o primeiro beijo, o segundo beijo do casal acontece no dia em que ele vai devolver a pulseira de Donatela. Em um primeiro momento, os dois conversam sobre o quase atropelamento da criança salva por Donatela e a mulher dá o fora nele. Um pouco mais tarde, mas no mesmo dia, eles se encontram novamente e Zé Bob vai atrás de Donatela.

A mulher o critica e diz que ele seria o último homem do mundo que ela recorreria para saciar suas “necessidades”, mas o jornalista brinca com o assunto e diz que ela gostaria de ficar com ele depois daquele beijo pós-acidente. Donatela nega e diz que ele a agarrou a força e que ela não gostou do beijo. Em seguida, Donatela ameaça chamar a polícia, Zé Bob a agarra e dá início a um beijo, que ela retribui.

Lara salva vida de Donatela no final da novela

Depois de atirar em Zé Bob, Flora também tenta acertar Donatela, mas a mulher é salva pela filha de criação. Durante os momentos em que a vilã faz Donatela e o novo marido reféns, Irene, Silveirinha e Lara aparecem. A jovem consegue ficar com a mãe na mira e a ameaça.

Como Flora não se rende, Lara atira na mau-caráter para salvar a vida de Donatela. Em seguida, já sangrando no chão, Flora provoca a filha e a desafia a matá-la. Porém, a garota se nega a virar uma assassina e poupa a vida da mãe. Flora é levada a um hospital, sobrevive e vai parar na cadeia.

Para quem não recorda, no começo da novela a personagem de Mariana Ximenes não sabia que Flora era sua mãe, pois tinha apenas 3 anos quando a mulher foi presa:

Longe das novelas desde 2019, Claudia Raia estaria em atual das 18h

Claudia Raia fez algumas novelas após ser Donatela em A Favorita e estaria de volta aos folhetins em 2022, como a personagem Violeta em Além da Ilusão, mãe das protagonistas Elisa e Isadora (ambas Larissa Manoela). Porém, a atriz acabou deixando o elenco da novela antes do início das gravações, que sofreram atrasos por conta da pandemia do covid-19. O papel acabou ficando com Malu Galli.

Atualmente, a atriz não tem nenhuma novela em vista, mas está confirmada na próxima temporada de Justiça, série da autora Manuela Dias, também responsável por Amor de Mãe. O papel da famosa não foi revelado até o momento, a previsão oficial da emissora é que os novos episódios da produção estreiem apenas no segundo semestre do ano que vem.

A última novela de Claudia Raia foi Verão 90, lançada em 2019. Na trama, ela foi Lidiane, uma ex-atriz de pornochanchada. Desde então, a atriz está afastadas das telinhas. Seu retorno acontecerá em 2023 com a série Justiça.

