Com vício em games, onde encontram o Theo da novela Travessia?

Theo sumiu mais uma vez e expôs de uma vez por todas que tem vício digital - um dos temas explorados pela novela Travessia. Ao lado da delegada Helô que investiga o caso, a família descobre que o jovem torrou R$ 50 mil em armas virtuais e que ele viajou do Rio para Minas Gerais para participar de um torneio. As cenas foram exibidas na terça-feira, 28, e a solução chegará ainda hoje.

O que acontece com Theo?

Depois de muito tumulto, o filho de Laís (Indira Nascimento) e Monteiro (Aílton Graça) finalmente será encontrado na cidade mineira, enquanto concluía sua inscrição do campeonato. A polícia consegue chegar até o menino após Otto contar a polícia sobre o torneio de video-game e contribuir com a investigação.

De acordo com o resumo da Globo, o rapaz tentará usar uma história triste para se livrar da polícia, alegando que sua família precisa do dinheiro do prêmio, mas será levado de volta aos pais de qualquer jeito.

Nos próximos capítulos, Laís finalmente assumirá que não consegue mais administrar o problema de Theo. Os pais do jovem precisarão de uma grande ajuda para livrar o filho do vício.

Em capítulos de semanas anteriores, Laís e Monteiro chegaram conversaram com um psicólogo para entender a gravidade do problema de Theo. Foi discutido a situação do rapaz e o quão prejudicado o menino está pelo problema envolvendo o mundo digital. Para quem não sabe, o médico que apareceu na trama não era nenhum ator, mas um psicólogo de verdade, o doutor Cristiano Nabuco.

O médico fez uma participação especial na trama e alertou os personagens de Nascimento e Graça: "o que vocês estão trazendo aqui é algo preocupante, porque ele já saiu daquela condição de um comportamento trivial do cotidiano. Quando a gente começa a analisar comportamentos como o do Theo, a gente percebe que ele começa a se tornar equivalente com indivíduos que usam álcool e drogas".

Mas ainda vai levar algum tempo para que a trama de Theo da novela Travessia seja finalizada, a previsão atual é que o folhetim termine no dia 5 de maio. A data exata ainda não foi confirmada pela TV Globo, mas a emissora já afirma que a substituta Terra e Paixão entra no ar no mês de maio.

