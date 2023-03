O que o Caique da novela Travessia tem?

Depois do relacionamento sem sucesso com Leonor (Vanessa Giácomo), Caique da novela Travessia investiu em um romance com Talita (Dandara Mariana). O problema é que o rapaz foge da namorada quando as coisas ficam quentes, o que a deixa com a pulga atrás da orelha. Afinal, o que Caique tem? O personagem de Tiago Fragoso é assexual, ou seja, ele sente pouca ou quase nenhuma atração sexual.

Bonitão e requisitado, o erro de Caique é que ele nunca revela sua situação ao começar um relacionamento e vai enrolando as namoradas até elas o colocarem contra a parede. Foi assim com Leonor e será o mesmo com Talita na novela Travessia.

Nos capítulos recentes da trama de Gloria Perez, a moça tentou organizar uma viagem romântica para os dois, para que a primeira noite deles na cama finalmente chegasse, mas o instrutor arranjou um jeito de fugir. O encontro então mudou de local e foi para a casa da moça, mas logo que a situação esquentou, ele inventou um mal estar envolvendo uma suposta asma e foi embora. Talita não caiu na desculpa e ficou incomodada com a mentira, mas logo saberá a verdade.

Passada que Caíque deixou Talita na mão mesmo! 😮 #Travessia pic.twitter.com/4OYTt1KC2l — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 18, 2023

O que acontecerá com Talita e Caique da novela Travessia?

Os resumos cedidos pela TV Globo adiantam que Caique irá revelar seu segredo para Talita. O momento está previsto para acontecer no capítulo do dia 22 de março, próxima quarta-feira. Ele contará para a namorada que é assexual, o que a deixará abalada.

Ela precisará pensar no relacionamento e decidir se vai dar continuidade ao romance com Caique da novela Travessia ou se seguirá em frente.

A situação também poderá ficar um pouco desconfortável e gerar ciúmes. Já que a amiga de Talita, Lídia (Bel Kutner), flagrará Leonor e Caique andando juntos de bicicleta e logo contará tudo para a funcionária da construtora de Guerra, que chegará a discutir com a personagem de Giácomo mais tarde.

Durante o tempo que passará com Leonor nos próximos capítulos, Caique pedirá a ajuda da sobrinha de Cotinha em sua relação com Talita, mas Leonor se negará a se intrometer na situação do casal.

Mais para frente na novela Travessia, no capítulo do dia 1 de abril, Oto aconselhará o amigo a contar sempre no início de um relacionamento sobre ser assexual, mas aí já será um pouco tarde, pois o atrito com Talita já estará instaurado.

Ainda não foi revelado se Talita e Caique permanecerão juntos no folhetim após a revelação do rapaz ou será ocorrerá uma separação. Também não se sabe se o moço terminará o folhetim ao lado de Talita, Leonor ou quem sabe até outra pessoa. A previsão atual é que Travessia chegue ao fim no começo de maio.

O ator Thiago Fragoso é casado na vida real?

Aos 41 anos de idade, Thiago Fragoso é casado há 18 anos com a atriz Mariana Vaz, de 44 anos. Eles são pais dos pequenos Benjamin Vaz Fragoso, que nasceu em fevereiro de 2011, e Martin, que veio ao mundo em maio de 2020.

O casal já trabalhou lado a lado nas telas da TV Globo, como na novela O Profeta, que foi protagonizada por Fragoso entre 2006 e 2007. Ele foi o personagem Marcos, um rapaz carismático que desde cedo manifesta o dom da clarividência, e Mariana interpretou Fátima, uma das professoras que leciona na escola dirigida por Ester (Vera Zimmermann).

Diferente de seu personagem Caique da novela Travessia, o ator Thiago Fragoso acha importante o sexo na relação. "Se falta numa relação amorosa, não faz sentido, acaba virando amizade. Acho que ele precisa ocupar pelo menos 40% do relacionamento", opinou o famoso em entrevista ao Jornal Extra, em fevereiro de 2023.

O ator também revelou na entrevista que para conseguir se preparar para o personagem, conversou com o caminhoneiro Marcos, um homem que foi usado como inspiração para a autora Gloria Perez na hora de criar Caique na trama de Travessia.

"Depois da conversa com Marcos, que foi muito esclarecedora, eu quis me aprofundar no tema e parti para os livros. Tem um maravilhoso de um escritor canadense que me fez entender a complexidade da assexualidade, que é só um espectro. Há diversas variações dessa orientação", explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🧿 Mariana Vaz 🪬 (@marivaz)

Quem é Zezinho na novela Travessia?