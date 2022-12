Como Ana Francisca descobre que Sebastian não presta?

Ana Francisca (Mariana Ximenes) cai na lábia de Sebastian (Tarcísio Filho), que só se aproxima da "viuvinha" para tomar o controle da fábrica de chocolates. A loira está prestes a se casar com o rapaz quando Danilo (Murilo Benício) chega para impedir a união e desmascara o pilantra na frente de todos.

O que acontece com Ana Francisca e Sebastian?

O vilão Sebastian de Chocolate com Pimenta chega em Ventura a pedido de conde Klaus (Claudio Corrêa e Castro) e sua família para seduzir Ana Francisca e se casar com a ela, para que os vilões tomem a fábrica de chocolates da protagonista. Um dos planos articulados pelos pilantras é o sequestro de Tonico (Guilherme Vieira), filho da loira.

Quando o garoto é raptado a mando dos vilões, Sebastian finge não saber de nada e passa a ajudar a mocinha a recuperar o menino, para que ele possa sair como herói da história. Em um primeiro momento, o plano dá certo: Aninha passa a considerar o rapaz um grande amigo e, depois, engata um romance com ele.

Para agilizar o plano, Sebastian logo pede a protagonista em casamento, que aceita. No entanto, Danilo descobre através do soldado Peixoto (Ângelo Paes Leme) que o rapaz está envolvido no sequestro do garoto e coloca o detetive Horário para investigar o caso.

Danilo tenta alertar sua ex-namorada antes do casamento, mas a loira manda o rapaz embora. Ela até fica com a pulga atrás da orelha e questiona seu amado se ele tem algo a ver com o rapto de seu filho, mas ele obviamente nega.

No dia casamento, Aninha tem um imprevisto com seu vestido, o que atrasa a cerimônia. É o tempo que o detetive Horácio e Danilo precisam para reunir as provas que incriminam o pilantra. Quando a viuvinha já está no altar ao lado do noivo, o personagem de Murilo Benício invade a igreja e diz que tem um motivo para o casamento não acontecer.

"Danilo, qual o motivo para impedir o casamento?", questiona o padre. "Porque o noivo será preso!", revela o rapaz. O ex de Ana Francisca leva Juvenal e seu comparsa, sequestradores de Tonico a pedido de Sebastian, que contam a verdade para toda a igreja, afirmando que o noivo é o mandante do crime.

Aninha então dá um tapa na cara de Sebastian, que é preso em seguida. Quando a viuvinha vai até a delegacia tirar satisfações com o rapaz, o pilantra confessa tudo e diz que Jezebel (Elizabeth Savala) foi quem teve a ideia. O malandro passa um tempo preso, mas consegue deixar a prisão.

Qual o final de Ana Francisca e Sebastian?

Sebastian até vai tentar reconquistar Ana Francisca, mas não vai conseguir. Na reta final do folhetim, Danilo finalmente descobre que Tonico é seu filho e cobrará sua tia Bárbara (Lilia Cabral), que sabia de toda a verdade, sobre o porquê dela nunca ter lhe contato que o garoto é seu herdeiro.

Ana e Danilo finalmente se dão conta de que foram vítimas das armadilhas do vilões durante toda a novela, que tentaram separá-los a qualquer custo.

Os dois, enfim, decidem reatar o relacionamento e se casam no último capítulo. Aninha dá à luz a segunda filha do casal, que recebe o nome de Carmem em homenagem a sua avó.

Já Sebastian começa a namorar a Dra. Sofia (Patrícia França), por quem se apaixona de verdade - a moça enfim consegue manter o vilão na linha.

A edição especial da novela Chocolate com Pimenta vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45, horário de Brasília, na Globo. Vale lembrar que a novela não é exibida em dias de jogos da Copa do Mundo do Catar.