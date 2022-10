Chocolate com Pimenta último capítulo: quem fica com quem?

Aninha e Danilo enfim se casam no final da trama de Walcyr Carrasco

No último capítulo de Chocolate com Pimenta, os protagonistas Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) finalmente têm um final feliz, enquanto Olga (Priscila Fantin) e Jezebel (Elizabeth Savala) pagam pelas maldades que cometeram ao longo do folhetim. Vem relembrar o que acontece.

O que acontece com Ana e Danilo em Chocolate com Pimenta último capítulo?

Ana e Danilo se casam em Chocolate com Pimenta. Depois de tantas idas e vindas e uma tentativa de casamento malsucedida na metade do folhetim, os dois finalmente são felizes para sempre.

A protagonista desiste de continuar sua vingança pois encontrou a verdadeira felicidade. Ela recebe a visita do espírito de Ludovico (Ary Fontoura) e conta o que a motivou a deixar a revanche para trás. “Eu desisti, porque descobri o meu coração”, diz.

“Que bom! Agora eu posso ir embora. Posso descansar em paz no reino de luz. Sabe por quê? Porque você encontrou a verdadeira felicidade”, celebra o "meninão".

Aninha dá à luz a sua segunda filha com Danilo, Carmen. O casal troca juras de amor nas cenas finais e promete ficar juntos para sempre.

Qual o final de Márcia em Chocolate com Pimenta?

Quem também tem um final feliz na novela é Márcia (Drica Moraes). Na reta final da trama, a caipira fica grávida de Timóteo (Marcello Novaes) a quem resistiu aos encantos durante quase toda a novela, mas acaba se entregando à paixão que sente por ele.

Os dois se casam na reta final da trama, e Márcia dá à luz a uma menino. Quem ajuda a caipira a trazer a criança para o mundo é Aninha e Carmem (Laura Cardoso), que fazem o parto.

O que acontece com Jezebel?

Jezebel finalmente paga pelas atrocidades que cometeu em Chocolate com Pimenta último capítulo. Ao longo da trama, a vilã forjou um testamento falso e conseguiu enganar o juiz, que tirou todos os bens deixados por Ludovico para Aninha e passou para o nome da mãe adotiva de Bernadete (Kayky Brito).

A vilã deixa Aninha na miséria, mas logo a loira dá a volta por cima e consegue provar que o testamento foi forjado. Quem fica sem nada agora é Jezebel que mesmo após tudo o que aprontou com a mãe de Tonico, ainda recebe uma ajuda da protagonista que paga um hotel para ela ficar após expulsá-la da mansão.

A megera até fica com esperanças de retornar a um cargo na diretoria na fábrica de chocolates, mas Aninha a rebaixa e ela passa a trabalhar como confeiteira.

No último capítulo, a megera ganha uma nova chance de ficar rica ao flertar com o dono de uma fábrica de tecidos.

O que acontece com Olga em Chocolate com Pimenta último capítulo?

Olga também terá o final que merece. Depois de tantas armações para separar Aninha e Danilo, a vilã terá a coragem de ir até a igreja assistir ao casamento dos dois - e fará uma expressão de que está se mordendo de ódio.

A megera também perde todo o seu dinheiro e é obrigada a trabalhar como manicure para tirar o seu sustento. Ela almeja um casamento com um homem rico que lhe garanta algum conforto, mas não consegue.

Nos capítulos finais, Olga se casa com Peixoto (Ângelo Paes Leme), que sempre foi apaixonado por ela.

Graça morre no final da novela

Quem tem um final trágico na trama é Graça (Nívea Stelmann). Ao longo da trama, a vilã mente para Guilherme (Rodrigo Faro) e diz que os dois transaram enquanto ele estava bêbado e que ela engravidou. Sem escolhas, o rapaz é obrigado a se casar com a moça para que ela não se torne mãe solteira.

No entanto, Guilherme descobre que Graça mentiu e que aquilo nunca aconteceu como ela contou. Só que para a infelicidade do rapaz e de Celina (Samara Felippo), que ama o marido da irmã, ela acaba engravidando de verdade durante o período em que está casada.

Graça tem complicações no parto e antes de morrer, pede para que Guilherme e Celina cuidem de seu filho. "Sejam felizes e antes de partir eu peço, por favor, me prometa, criem meu filho", suplica em seu leito de morte.

Guilherme e Celina ficam juntos?

Após a morte de Graça, Guilherme e Celina se casam em Chocolate com Pimenta último capítulo. A mocinha consegue a anulação de seu casamento com o conde Klaus (Cláudio Correa e Castro) após provar que a união nunca foi consumada de fato.

Pressionado pelas testemunhas a favor de Celina, o banqueiro finalmente liberta a "cabritinha". A jovem corre para os braços de Guilherme, com quem cria o filho de sua falecida irmã Graça.