Após golpe de Jezebel, Ana Francisca fica pobre em Chocolate com Pimenta

Ana Francisca fica pobre por algum tempo em Chocolate com Pimenta após sofrer um golpe de Jezebel (Elizabeth Savala). Inconformada que Ludovico (Ary Fontoura) não lhe deixou nada, a megera faz um testamento falso para tirar tudo da "viuvinha", que logo consegue recuperar a fortuna que lhe pertence.

Como Ana Francisca fica pobre em Chocolate com Pimenta?

Jezebel não vai aceitar ter ficado sem nada após a morte de seu irmão Ludovico. Revoltada ao ter sido deixada de fora da herança do ricaço, a mãe de Bernadete (Kayky Brito) forja o testamento e apresenta uma versão falsa do documento no tribunal, dizendo que o milionário na verdade deixou tudo pra ela.

A megera consegue juntar várias testemunhas ao seu favor, que também estão interessadas em tomarem o controle da fábrica de chocolates, e consegue fazer com que o juiz acredite que o documento é verdadeiro.

Quem contribui para o golpe de Jezebel é o próprio Danilo (Murilo Benício), que diz para a advogada que Ana só se casou com Ludovico pois estava interessa no dinheiro dele.

O juiz passa todos os bens que estavam com a protagonista para Jezebel, e Ana Francisca fica pobre. Enquanto a protagonista está na total miséria, a megera e sua gangue de golpistas desfrutam de toda a fortuna de Ludovico.

Sem casa e sem trabalho, Aninha é obrigada a voltar a morar com sua família caipira. A mocinha passa por dias difíceis por não ter um centavo no bolso, mas logo dará a volta por cima.

Isso porque ela se lembra da caixa secreta deixada por Ludovico antes da sua morte. O ricaço fez ela prometer que só abriria o item caso estivesse na miséria e que o conteúdo da caixa poderia ajudá-la a sair da situação. E de fato, é o que acontece.

Como Ana Francisca recupera sua fortuna?

Em um primeiro momento, Ana se decepcionará com o conteúdo da caixa. Ela encontrará um livro de receitas de bombons escritas por Ludovico e não entenderá o porquê dele ter deixado aquilo - a mocinha acreditava que era algum dinheiro ou algo que comprovasse que a herança realmente era dela.

No entanto, ela resolve seguir as instruções do "meninão" e começará a vender bombons de chocolate com pimenta, uma das receitas secretas escritas pelo ricaço. Ludovico estava certo: a receita mágica faz um enorme sucesso na cidade de Ventura e tira a loira da pobreza. A protagonista rouba todos os clientes da fábrica de chocolates, que estará sob o comando de Jezebel, e conseguirá se reerguer.

Além do sucesso estrondoso dos bombons, Ana conseguirá provar que o testamento apresentado por Jezebel é falso. Haverá um novo julgamento sobre o caso da herança e a mãe de Tonico (Guilherme Vieira) contará com testemunhas importantes para a sua vitória.

Uma delas é Miguel (Caco Ciocler), que dará um importante depoimento para a favor de Ana. No entanto, será o padre Eurico (Renato Rabello) quem mais vai ajudá-la, pois mostrará ao juiz a assinatura de Ludovico no livro de casamento, provando que a suposta assinatura do testamento apresentado por Jezebel é falsa.

Provado que o testamento não é verídico, o juiz decide que todos os bens devem passar novamente para o nome de Aninha, que volta a ser rica e dona da fábrica.

O que acontece com Jezebel?

Jezebel é expulsa da mansão de Aninha, que ainda dá uma ajuda para ela e paga um hotel para que a vilã possa morar. No entanto, a protagonista tira a megera do cargo da diretoria e a rebaixa a confeiteira.

A vilã termina a novela fazendo chocolates para serem vendidos na fábrica, mas ganha a chance de ficar rica novamente ao flertar com o dono de uma fábrica de tecidos.