Vilão ou mocinho: quem é Sebastian em Chocolate com Pimenta?

Sebastian (Tarcísio Filho) chega na trama de Walcyr Carrasco para se juntar a sua família no plano para tirar a fábrica do controle de Ana Francisca (Mariana Ximenes) e arrancar dinheiro da protagonista. Junto a Jezebel (Elizabeth Savala) e o conde Klaus (Cláudio Correa e Castro), os três vão fazer barbaridades contra a "viuvinha". Quem é Sebastian em Chocolate com Pimenta? Relembre o que acontece com ele na novela.

Quem é Sebastian em Chocolate com Pimenta? Rapaz se passa por bom moço diante de Ana, mas é vilão

Sebastian em Chocolate com Pimenta é sobrinho de conde Klaus e retorna para Ventura após ser chamado por sua família para ajudar no plano para tomar o controle da fábrica de chocolate das mãos de Aninha. Mau-caráter assim como seu tio, o vilão arma até o sequestro de Tonico (Guilherme Vieira) para tentar se dar bem.

Quando chega na cidade, Sebastian e seus aliados decidem raptar o menino para que o próprio vilão possa "salvar" o garoto e posar de herói. Em um primeiro momento o plano dá certo e Aninha começa a se aproximar do rapaz após ele supostamente salvar seu filho mediando a negociação entre a família e os bandidos.

Depois do falso sequestro, Aninha começará a ficar cada vez mais envolvida com o rapaz e aceitará o pedido de casamento dele. Até que Márcia (Drica Moraes), que já teve um caso com o vilão no passado, alertará a prima sobre a verdadeira índole do moço.

Márcia contará que os dois viveram um romance no passado e que após passarem uma primeira noite de juntos, o rapaz sumiu. "Eu também já gostei muito dele. Eu era menina, assim como você. Mas eu era apaixonada de verdade por ele. Ele me fez promessas e conseguiu as coisas... que o homem consegue da mulher. E depois fugiu. Aquilo ali não presta, é um vigarista", diz.

Apesar da revelação da caipira, Ana está decidida a subir no altar com o vilão. Quando está prestes a dizer 'sim' ao noivo, Danilo, que estava investigando o sequestro de Tonico, chega na igreja para provar que Sebastian foi o responsável pelo rapto do menino.

O galã chegará no local da cerimônia com a polícia e provas contra Sebastian - além disso, Tonico vai reconhecer o candidato a padrasto como seu sequestrador.

O que acontece com Sebastian?

Após ser desmascarado como mandante do sequestro, Sebastian até tenta fugir mas impedido por Timóteo (Marcello Novaes) e é preso pelo crime que cometeu. Ele também confessa a Ana que a ideia do sequestro foi de Jezebel (Elizabeth Savala), que o tempo todo fingiu ajudar a "viuvinha" a recuperar o garoto.

O vilão ficará pouco tempo na cadeia e conseguirá sair da prisão com a ajuda de Nicanor. O sobrinho do Conde tentará reconquistar Ana Francisca, mas não vai conseguir já que ela se casará com Danilo nos capítulos finais da trama.

O final de Sebastian será ao lado da Dra. Sofia (Patrícia França), por quem se apaixona de verdade - a moça enfim consegue manter o vilão na linha.

Por onde anda Tarcísio Filho?

Hoje, Tarcísio Filho tem 58 anos de idade e segue trabalhando como ator. Seu último trabalho na televisão foi em dezembro de 2021, quando interpretou o cônsul Souza Ribeiro no seriado Passaporte para Liberdade. Em novelas, seu trabalho mais recente foi em Verão 90 (2019).

O famoso é casado desde 2010 com a publicitária gaúcha Mocita Fagundes - o casal não tem filhos. Tarcísio é padrasto dos três filhos de sua esposa, frutos de relacionamentos anteriores dela.

Tarcísio é o único filho do casamento entre Glória Menezes e Tarcísio Meira - o ator morreu em agosto do ano passado, aos 85 anos, vítima de covid-19. Ele tem dois meios-irmãos, filhos de relacionamentos anteriores de sua mãe.