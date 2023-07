Que horas começa o Globo Rural e como assistir ao vivo

Veja horário do Globo Rural e o tema do programa deste domingo - Foto: Reprodução/Globo

O Globo Rural é a atração matinal que traz informações e curiosidades sobre mundo agro aos domingos. O programa começa cedo na TV Globo, logo após o Pequenas Empresas & Grandes Negócios, então veja o horário da exibição do semanal.

Qual é o horário do Globo Rural?

O Globo Rural começa às 08h05, de Brasília, e é apresentado por Helen Martins e Nelson Araújo. O programa tem, em média, 1 hora e 20 de duração. Depois, a TV Globo apresenta o AutoEsporte, atração focada no universo dos automóveis.

Para assistir o Globo Rural ao vivo é só sintonizar na TV Globo de qualquer aparelho de televisão com sinal dos canais abertos brasileiros durante o horário do programa ou recorrer a Globoplay, que permite assistir a programação em tempo real do canal pela aba "agora na TV".

Quem perder o Globo Rural às 08h05 neste domingo poderá conferir o programa depois na íntegra na Globoplay se quiser. A boa notícia é que o conteúdo é totalmente gratuito, ou seja, não é necessário ser assinante de nenhum pacote para ter acesso liberado. A única obrigatoriedade do site é que você tenha um cadastro gratuito na plataforma.

Como faço para entrar em contato com o Globo Rural?

O Globo Rural sempre responde as dúvidas dos telespectadores, por isso conta com alguns canais de comunicação em que recebe perguntas e sugestões de temas. O processo para conseguir ter sua questão respondida em alguma reportagem da atração matinal é bastante simples e totalmente gratuita! Veja como:

Whatsapp

Uma das maneiras mais fáceis e rápidas de conversar com o programa é pelo Whatsapp. O Globo Rural conta com o número (11) 98895-5505 desde 2020 como contato. Adicione o telefone ao seu aparelho celular e depois envie uma mensagem. É necessário informar o seu nome completo, cidade e estado em que mora.

As regras para o envio da sua dúvida ao programa é que ela deve ser totalmente escrita, não são permitidos áudios, apenas mensagens de texto. Porém, se tiver algum conteúdo extra sobre o assunto, eles aceitam o envio de fotos e vídeos.

Carta

Um modelo pouco usual para os dias de hoje, o Globo Rural também aceita contato por meio de cartas! Se preferir usar esta maneira, é só enviar a correspondência para o CEP exclusivo

Globo Rural, CEP: 04583-905.

Site

Para quem não quer enviar carta e também não deseja mandar mensagem pelo whatsapp, o site da Globo também permite contato. Você deve acessar o link https://colabore.apps.globo.com/campanha/73 e será direcionado para uma página de formulário. Se você ainda não tiver cadastro, será necessário criar um. Caso já tenha, ele pedirá o seu login e senha.

Depois, responda cada uma das lacunas. A primeira será o título, em que você informará o tema. Depois, poderá escrever uma mensagem de até 10000 caracteres. Em seguida, você poderá colocar anexos caso queria enviar fotos, vídeos ou arquivos de texto. É possível mandar até 5 arquivos, com cada um pesando no máximo 50 MB.

Por fim, informe seu país, estado, cidade e número de celular. Você deve clicar na caixinha "li e concordo com os temos de uso" e então confirmar no botão "enviar minha colaboração".

