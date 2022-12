Brasil e Croácia vão se enfrentar nas quartas de final nesta sexta-feira, 9 de dezembro, na Copa do Mundo do Catar; Rede Globo transmite ao vivo e de graça a partida

Assistir o jogo do Brasil ao vivo agora na Globo pela TV e online na Copa do Mundo

Assistir o jogo do Brasil ao vivo agora na Globo pela TV e online na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira enfrentará a Croácia no Estádio Cidade da Educação em Doha, no Catar, no início da tarde desta sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, em partida das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA. Aqui tem tudo o que o torcedor precisa saber sobre o jogo do Brasil. Vai passar na Globo? Como assistir?

A equipe vencedora no confronto desta sexta avança para a semifinal, com Holanda ou Argentina como possível adversário. Já o perdedor volta para casa mais cedo.

Jogo do Brasil hoje vai passar na Globo ao vivo?

A Globo transmite o jogo do Brasil hoje contra a Croácia nas quartas de final para todos os estados do país. A transmissão começa mais cedo, às 11h (Horário de Brasília), com entrevistas exclusivas, quadros especiais e fatos sobre a partida.

Entretanto, a bola só vai rolar entre as seleções a partir do meio dia, horário de Brasília. A narração fica por conta de Galvão Bueno e os comentários de Junior, Ana Thais Matos, Roque Junior e Paulo César de Oliveira.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul acompanham o jogo mais cedo devido à diferença no horário.

SKY: 5 / 4 / 10 / 12 / 404 / 405 / 410 / 412

CLARO: 24 / 524 / 18 / 19 / 21 / 13 / 501 / 504 / 503

OI TV: 04 / 05 / 10 / 12 / 13

VIVO: 201 / 204 / 205 / 210 / 213 / 5 / 305

+ Em qual fase os cartões zeram na Copa do Mundo de 2022?

Como assistir a Globo no celular de graça?

Além de acompanhar a partida do Brasil na Globo pela TV, o torcedor também pode assistir a Copa no celular ou até mesmo no computador. O melhor? Totalmente de graça.

A plataforma GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, retransmite as imagens do canal de graça também para quem não é assinante do produto. Basta acessar o site ou o aplicativo, cadastrar-se na Conta Globo e escolher o canal Globo na programação.

O GloboPlay está disponível no aplicativo do dispositivo móvel, tablet, no computador e até na smartv.

Outra opção é assistir o jogo do Brasil no GE, site de notícias da Globo (www.ge.globo.com) de graça.

GLOBOPLAY:

No site www.globoplay.globo.com;

No aplicativo para celular, , tablet, no computador e e smartv;

Convocação do Brasil

O técnico Tite convocou para representar o Brasil vinte e seis jogadores:

Goleiros : Ederson, Alisson e Weverton

Defensores: Bremer, Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Daniel Alves, Alex Sandro e Alex Telles.

Meias: Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá.

Atacantes: Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar Jr, Pedro, Raphinha, Richarlison, Rodrygo e Vinicius Júnior.

Convocação da Croácia para a Copa do Mundo

Para os croatas, vinte e seis atletas foram escolhidos para jogarem pela Croácia na Copa do Catar.

Goleiros: Dominik Livaković, Ivusic e Ivo Grbić.

Defesa: Vida, Dejan Lovren, Barisic, Josip Juranovic, Gvardiol, Borna Sosa, Stanisic, Martin Erlić e Josip Sutalo.

Meias: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Kristijan Jakić e Luka Sucic.

Atacantes: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir e Marko Livaja.

LEIA: Quando começa a semifinal da Copa do Mundo 2022?

Jogos das quartas de final da Copa do Mundo

Além do jogo do Brasil, o fim de semana tem mais 3 disputas pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar:

Sexta-feira (09/12) - Jogos das quartas de final da Copa do Mundo

12h - Croácia x Brasil

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, GE, FIFA+ e canal do Casimiro

Sexta-feira (09/12) - Jogos das quartas de final da Copa do Mundo

16h - Holanda x Argentina

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, GE e FIFA+

Sábado (10/12) - Jogos das quartas de final da Copa do Mundo

12h - Marrocos x Portugal

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, GE e FIFA+

Sábado (10/12) - Jogos das quartas de final da Copa do Mundo

16h - Inglaterra x França

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, GE, FIFA+ e canal do Casimiro

Leia também: VÍDEO: gato invade entrevista de Vini Jr, é jogado no chão e web critica