Larissa Manoela no Fantástico - Foto: TV Globo/reprodução

Artista concede entrevista sobre a relação com os pais

Como assistir a reprise da entrevista da Larissa Manoela no Fantástico

A atriz Larissa Manoela, 22 anos, concede ao Fantástico neste domingo, 13, uma entrevista exclusiva sobre o rompimento com os pais, que gerenciavam a carreira da artista. A matéria é conduzida pela jornalista Renata Capucci, e quem perdeu a transmissão ao vivo pode assistir a reprise.

Assistir entrevista da Larissa Manoela no Fantástico | Globoplay

Para conferir a entrevista da Larissa Manoela é possível assistir ao programa do Fantástico pela Globoplay. O conteúdo é gratuito, no entanto, é preciso ter uma conta grátis na plataforma streaming para conseguir a liberação da matérias.

Na entrevista, a atriz explica por que rompeu com os pais e também justifica a decisão de abrir mão da fortuna acumulada em 18 anos de carreira.

A paranaense contou à Renata Capucci que precisava pedir autorização para realizar qualquer tipo de compra, mesmo que fosse um milho na praia.

Caso ainda não tenha um cadastro no site, veja o passo a passo para criar sua conta gratuita na Globoplay:

Passo 1: acesse a plataforma no endereço https://globoplay.globo.com/ e seguida clique no botão "entrar", que você encontra na lateral direita do site. Após ser redirecionado a uma nova página, você deve clicar em "cadastre-se";

Passo 2: depois de clicar no botão de cadastro, você será redirecionado para um formulário. Nesta página, você informará alguns dados pessoais: seu nome completo, e-mail válido, senha que usará no site, gênero (você pode selecionar a opção "não quero informar"), data de nascimento, país, estado e cidade em que reside;

Passo 3: após completar o questionário, você deve finalizar o processo selecionando a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e então apertar o botão "cadastrar";

Passo 4: como esta é uma conta gratuita, você não precisará selecionar nenhum pacote de cliente e sua conta já estará liberada para conferir os conteúdos gratuitos da Globoplay. Para assistir a matéria do Fantástico na íntegra, vá na barra de pesquisa e procure pelo programa;

Passo 5 : você deve clicar no programa do Fantástico do dia 13 de agosto de 2023. O programa total tem quase três horas.

