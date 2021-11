Como assistir final da libertadores 2021 ao vivo, online e grátis?

Flamengo e Palmeiras disputam o título da Libertadores 2021 neste sábado, 27 de novembro, às 17 horas direto de Montevidéu, no Uruguai. A partida tem transmissão oficial pelo SBT, mas também será possível assistir a final da Libertadores 2021 ao vivo online e grátis.

Como assistir final da libertadores ao vivo online grátis

Neste sábado, além de poder acompanhar pela televisão, o torcedor também tem opção de assistir todos os lances da grande final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras online, ao vivo e de graça. O site do SBT (www.sbt.com.br) reproduz a transmissão oficial do canal de forma gratuita e ao vivo a em seu portal a partir das 17h (horário de Brasília).

A narração da final da Libertadores será de Téo José e comentários de Mauro Beting e Washington, ex-jogador de futebol. Para acessar, basta entrar no link e procurar pelo “Ao Vivo” na parte de cima à esquerda.

Outra opção é assistir através do Star +, plataforma de streaming por assinatura do grupo Disney. Como o jogo vai passar no Fox Sports, a transmissão também será reproduzida de maneira online, podendo ser assistida simultaneamente no site oficial (www.starplus.com) ou por aplicativo disponível para Android e iOS.Os valores variam de R$45,90 por mês até R$329,90 à vista no plano anual.

Os canais SBT, Fox Sports e Conmebol TV são os grandes responsáveis pela transmissão da final da Libertadores neste sábado. Pela TV aberta, a emissora de Silvio Santos passa para todo o país de forma gratuita e ao vivo o embate. Do outro lado, Fox Sports e Conmebol TV vão passar o jogo de hoje somente em operadoras por assinatura por difentes valores e pacotes disponíveis.

